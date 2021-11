O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que Enoque Jardim está aguardando um convite do prefeito Vantoil Martins, para assumir um cargo na prefeitura. Nos corredores da prefeitura, estão falando que pode ser serviço público. Será?

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou, por meio das Secretarias de Administração e Fazenda, os pagamentos das verbas rescisórias diretamente em folha, referente ao vigente ano. Desde setembro já foram quitados mais de 79 mil reais. O objetivo é desburocratizar o andamento de processos administrativos de verbas rescisórias e cumprir com deveres constitucionais ao servidor que não presta mais serviço para a instituição municipal. A partir de agora, os pagamentos serão efetuados sempre no mês subsequente à folha.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio quer anular, na Justiça, a vota ção da Câmara que mudou a Lei Orgânica do Município para inviabilizar a concessão do Mercado Municipal Sebastião Lan a iniciativa privada. O governo considera inconstitucional a mudança da Lei que alterou substancialmente a viabilidade de concessões e Parcerias Público-privadas em diversas áreas, criando instabilidade em duas das principais alternativas de atração de investimento privados no município. A prefeitura, em nota, frisa que as decisões constitucionais da Câmara devem ser respeitadas mas, as inconstitucionais, devem ser revistas pelas vias judiciais.

São Pedro da Aldeia

Uma padaria de São Pedro da Aldeia foi interdidata pelo PROCON na sexta-feira, depois que uma consumidora ter encontrado uma lâmina dentro de um pão comprado no local. No estabelecimento, no bairro Boqueirão, os fiscais também encontraram outras irregularidades. A padaria não tinha alvará, autorização do Corpo de Bombeiros, nem documentação emitida pela Vigilância Sanitária. Uma série de produtos estava sem a identificação necessária e os ficais também constataram muita fiação solta no interior do estabelecimento e até uma balança adulterada para que pesasse mais, lesando o consumidor.

Araruama

Araruama vai realizar nos dias 19 e 20 de novembro, a “Segunda Mostra Cultura Afro”, com o objetivo de fortalecer e comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. O evento vai acontecer na Praça Antônio Raposo, no Centro, entre 10h e 20h.O tema desse ano é: “Consciência e respeito. Respostas para o mundo contra o preconceito.” No dia 19 vai acontecer a palestra de abertura: “Consciência Negra- Ato de Resistência”. No dia 20 a programação abrange roda de capoeira, grupo de dança, apresentação da comunidade quilombola da Sobara e show musical. O evento será gratuito.

Búzios

Uma dupla de vereadores de Búzios anda fazendo o maior sucesso na câmara. Trata-se de Rafael Aguiar e Uriel Da Saúde. Os dois estão muito entrosados e sempre juntos nos eventos, a ponto de causar ciúmes aos coleguinhas. Que coisa!