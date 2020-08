O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Araruama

João Pinto, do Jornal O Cidadão de Araruama, negou fechamento com o primeiro ministro Chiquinho da Educação. Segundo o próprio, o momento é de neutralidade. Ele diz que o pré-candidato a prefeito, André Mônica, pegou o PRTB e por isso deixou o grupo do ex-prefeito.

Iguaba Grande

Fogo no parquinho em Iguaba Grande. Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba, que Washington Tahim e Atanásio Roberto estão em rota de colisão. Atanásio chamou Thaim de “traidor”. Que situação

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o vereador Ediel Teles anda “piscando os olhinhos” para o prefeito, Cláudio Chumbinho. O secretário Elson Pires recebeu Ediel, com todas as pompas, na secretaria de Serviços Públicos. O amor é lindo!

Arraial do Cabo

O café com Tê e as conversas com o empresário Marcelo Magno, do o ex-prefeito Andinho, teve grande repercussão em Arraial do Cabo. Tudo teria acontecido no último final de semana. Todo mundo quer saber para onde vai o grupo do ex-prefeito.

Cabo Frio 1

Os servidores da CONSERCAF estão em greve devido ao atraso no pagamento. A paralisação da categoria interrompeu os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo na cidade. Os líderes do movimento informaram que os servidores só retomam as atividades depois que os salários forem pagos ou que a direção da CONSERCAF negocie com os trabalhadores. Diversos bairros da cidade já sentem os efeitos da grave dos coletores. O lixo da noite de ontem não foi recolhido e se acumula em diversos pontos do município.

Cabo Frio 2

As confusões envolvendo membros da secretaria de Saúde do município cabofriense vem se tornando cada vez mais frequentes. Na madrugada de sábado, a UPA do Parque Burle se transformou em um “ringue”, por tantos socos e pontapés. Para piorar, a confusão foi parar no gabinete do secretário Iranildo Campos e todos foram até a DP de Cabo Frio. Os ânimos estão acirrados na Capital da Região dos Lagos.

Búzios

A vereadora Joice Costa foi visto em Cabo Frio, na manhã desta terça-feira, participando de uma reunião. Joice estava acompanhada do pré-candidato a vereador Flávio Bombeiro, que é marido e pretende ocupar sua cadeira na câmara.