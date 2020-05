O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12

Búzios

O prefeito André Granado começou o dia com uma grande reunião política. Dentre os participantes estava o pré candidato Joãozinho Carrilho. O amor voltou.

Cabo Frio

Surge em Cabo Frio mais uma dupla para a eleição deste ano. Trata-se dos vereadores Jeferson Vidal e Vanderlei Bento. Os dois estariam na “prancha do pirata”. Os fofoqueiros de plantão estão falando que não avisaram os dois que “além do horizonte existe um lugar”.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia anda conversando com seu grupo político para definir previamente sobre nomes para compor chapa para eleição deste ano. Segundo um assessor ligado a Bruno Costa, um nome de “peso” na política de São Pedro da Aldeia dentre os nomes cobiçados. O convite será feito em breve.

Arraial do Cabo

A polêmica envolvendo uma festa no final de semana no bairro Canaã, em Arraial do Cabo, ainda é tema forte nas rodas rodas de bate papo na cidade cabista. Segundo o esposo da proprietária, no local estavam apenas uma 6 pessoas com o seu filho. O mesmo disse ter ligado para o secretário, Bruno Monteiro, logo as fotos começaram a circular nas redes sociais.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, André Mônica, em sua live conversou com os vereadores, Oliveira da Guarda, Penha Bernardes, Valéria Amaral e Ronni Rossi sobre a situação do município neste momento de pandemia do Coronavírus. Durante a live, André cobrou da prefeitura alguém para representar o governo Lívia de Chiquinho.

Iguaba Grande

Fotos tiradas do cemitério de Iguaba Grande por um internalta viralizam. As imagens motram que o cemitério está totalmente abandonado. Falta zelo.