O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Cabo Frio

O jornalista Ivan Cruz deixou a coordenadoria de comunicação da prefeitura de Cabo Frio, cinco dias depois de ter assumido o cargo. Em nota, Ivan alega não ter concordado com o método de trabalho implementado pelo o governo municipal.

Iguaba Grande

A candidata a prefeita pelo PT de Iguaba, Margoth Cardoso, foi entrevistada na manhã desta terça-feira (13), iniciando a série de entrevistas eleições 2020 da Litoral FM. Amanhã a entrevistada será a candidata, Grasiella Magalhães, na quinta-feira, Vantoil Martins e na sexta-feira, Wshington Tahim.

Búzios

A vereadora Gladys Nunes “ataca” e o candidato a prefeito, Alexandre Martins, se defende como pode. Segundo Alexandre, nunca houve “trama” em face da vereadora Gladys, que por onde passa diz que o culpado dela não ser candidata é o Alexandre.

Araruama

Na próxima quinta-feira (15), na câmara municipal de Araruama, será realizado o sorteio da ordem das entrevistas dos candidatos a prefeito. Todos os seis candidatos foram convidados e confirmaram presença de seus representantes. As entrevistas serão realizadas pelo programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM.

São Pedro da Aldeia

Os nove candidatos a prefeitura de São Pedro da Aldeia, vão participar das entrevistas da Litoral FM, visando as eleições 2020. As entrevistas começam na próxima segunda-feira. O sorteio da ordem dos entrevistados acontece nesta quarta-feira (14), as 17h, no restaurante Cantinho do Peixe, em São Pedro da Aldeia.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Viana ainda não perdeu a esperança, e continua na luta em busca do que o governador Wilson Witzel prometeu ao município cabista. A promessa é a obra da curva Prainha, que com as fortes chuvas de verão, pode trazer sérios problemas para cidade.