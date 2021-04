O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inicia hoje a vacinação dos profissionais da força de segurança e de salvamento. A imunização será na sede da Guarda Municipal. E necessário agendar na própria corporação. Também nesta terça e quarta-feira, idosos, que estiverem na data, serão imunizados com a segunda dose da vacina, em três locais: Escola Adolpho Beranger; João Torres e Associação dos Aposentados e Pensionistas. Os idosos que se vacinaram nas Estratégia de Saúde da Família, a unidade vai entrar em contato para agendar a aplicação. A Secretaria de Saúde esclarece que, assim que chegarem novos lotes de vacina, retomará o calendário.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio disse, ontem, durante coletiva de imprensa, que não vai utilizar como primeira dose, a segunda dose da vacina contra a COVID. Bonifácio disse que diante da escassez de vacinas e da irregularidade com que as doses estão chegando ao município, a reserva da segunda dose é necessária para garantir a imunização completa na data prevista. O prefeito lembrou que já reservou 5 milhões de reais para compra de cem mil doses da Sputinik. O governo deve adquirir outras cem mil doses através de um consórcio estadual. O objetivo é vacinar cem mil pessoas – cerca de 50% da população – para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.

Iguaba Grande

Um grupo de vereadores do munícipio de Iguaba Grande, vêm tentando sensibilizar o presidente da Câmara, Balliester Werneck, para que ele antecipe a eleição da mesa diretora. Mas, segundo um vereadores, que pediu para não ter seu nome citado, Balliester ainda se mantém irredutível com a antecipação da eleição para presidente e demais cargos. Surgiu na manhã desta terça-feira (13), que o grupo, pode se reunir ainda hoje, com o atual presidente e o prefeito, Vantoil Martins, para discutir o tema. Agora é só aguardar.

Araruama

Araruama está vacinando, hoje, idosos de 65 anos, nascidos de julho a dezembro com a primeira dose da vacina contra a COVID. O município também vacina idosos de 76 anos, nascidos de julho a dezembro com a segunda dose da Coronavac. A vacinação acontece na Praça Menino João Hélio e na Subprefeitura de São Vicente, ate ás quatro da tarde. A pessoa precisa levar: RG, CPF e Cartão do SUS. Ainda sobre Araruama, o vereador Eloy Ramalho se recupera em casa da Covid-19. Melhoras!!

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, atual Secretário Adjunto de Planejamento e Estratégias de Cabo Frio, usou uma rede social para defender a implantação do auxilio de mil reais por mês para população em risco social de Búzios, devido a pandemia do novo coronavírus. Mirinho disse que o governo Alexandre Martins poderia disponibilizar o auxilio através de um cartão, que só o comerciante de Búzios receberia, para garantir a circulação do dinheiro na cidade em meio a crise provocada pela COVID. O ex-prefeito lembrou que o município tem previsão de arrecadação, neste ano, de 376 milhões de reais, e considerou urgente um plano Municipal de ajuda as famílias mais carentes, já que a cidade tem a melhor renda per capita da Região dos Lagos.

São Pedro da Aldeia

Está batendo ciúmes. Rola no canhão da fofoca, em São Pedro, que o ex-presidente da Câmara, Bruno Costa, anda cada vez mais próximo da administração aldeense. E isso vem causando fortes ciúmes de parte do grupo do prefeito Fábio do Pastel. Segundo informações, Bruno se aproximou de Fábio durante a campanha eleitoral. Tem gente que arrisca a dizer que ex-presidente da casa legislativa está de olho em uma secretaria. Será?