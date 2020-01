O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio voltam às ruas nesta terça-feira, mais uma vez, para cobrar os pagamento do décimo terceiro de 2019 e do salário de dezembro. A categoria protesta em frente a secretaria de Fazenda. Os profissionais da Educação acusam o governo de não negociar nem apresentar perspectiva de solução para a crise. O Sepe iniciou uma campanha de doação de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal às famílias que enfrentam dificuldades devido ao atraso salarial. A doações podem ser encaminhadas a sede do sindicato, na Edifício Premier Center, na Júlia Kubitschek, nº 16, sala 311.

Arraial do Cabo

Quiosqueiros e ambulantes das Prainhas do Pontal do Atalaia terão que seguir novas regras estabelecidas pelo TAC assinado com o Ministério Público, ICMBio e INEA. Os quiosqueiros podem manter, no máximo, cinco jogos de mesas e cadeiras com guarda sol. O MP também proibiu preparação de alimentos nas areias da Prainha.

O acordo estabelece ainda o número de carros esta-cionados. São 205 no acesso às Prainhas, 50 no acesso ao pôr-do-sol e 5 no acesso à Praia Brava. Somente cinco táxis serão permitidos. Quem descumprir as determinações estará sujeito a multa de R$ 10 mil.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, tem reforçado seu time política de olho no pleito deste ano. Isso é o que rola na cidade. A ida do vereador Alessandro Grimaldi para o do prefeito pode estar a caminho. Quem será o próximo?

Araruama

O município de Araruama também sofreu muito com as fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda-feira. Em meio a muita água, quem deu show foi a equipe do superentende Carlos Henrique que chegou a fazer até regates de algumas pessoas. Parabéns!

Búzios

Os pré-candidatos à prefeitura de Búzios já estão visitando os amigos e gastando sola de sapatos. Alexandre Martins, Joãozinho Carrilho, Henrique Gomes, Gladys Nunes e Leandro do Bope são vistos diaramente entrando e saindo de encontros. Todo mundo de olho no pleito eleitoral.

São Pedro da Aldeia

O Sombra viu duas duplas almoçando em São Pedro da Aldeia. A primeira dupla Marquinho da Trecus e Paulo Lobo, a segunda Bruno Costa e Bruno Soares, subsecretário de Saúde. Todos tinham como prato principal a eleição de outubro para prefeito.