O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo confirmou, nesta terça-feira (14), o segundo caso Covid-19 na cidade. O dado ainda não consta na lista do Governo do Estado. O paciente segundo a Secretaria de Saúde do município e um idoso de 77 anos.

Búzios

A luz vermelha acendeu no município de Búzios. Na noite desta segunda-feira (13), o prefeito de Búzios, André Granado, foi para as redes sociais informar a população da gravidade do Coronavírus. Até então Búzios só tinha suspeitos, mas infelizmente entrou para lista do Governo do Estado.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio, infelizmente uma das mais ricas do Estado, não conseguiu fazer sequer uma Barreira Sanitária. Até agora apenas quem atua, e com louvor, é Guarda Municipal. Os moradores tem cobrado do poder executivo é a atuação da Secretaria de Saúde como tem feito os outros municípios da Região dos Lagos. Isso é preocupante.

Iguaba Grande

Os moradores de Iguaba Grande a partir desta terça-feira, passa a contar com o Procon. O serviço do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor será subordinado a Procuradoria Geral do Município. O objetivo é dar proteção e segurança aos moradores iguabenses.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia confirmou ontem o quinto caso de Coronavírus na cidade. A paciente é uma mulher de 64 anos que está internada em estado grave no Hospital de Bonsucesso, no Rio. A prefeitura também confirmou, na tarde de ontem, à primeira morte em decorrência de Coronavírus. A paciente era uma mulher, de 70 anos, que estava internada em hospital do Sul Fluminense. O município esclarece que a morte do sargento reformado da Marinha, Paulo José da Silva, 58 anos, ainda está sob investigação e aguarda resultado de exame.

Araruama

O projeto “Saúde Delivery”, da prefeita Lívia de Chiquinho, é merecedor de elogios. Neste momento, a mensagem é: “Não saia de casa, ir a residência dos idosos é muito mais prudente”. Parabéns!