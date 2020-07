O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Arraial do Cabo

Surgiu nesta segunda-feira (13) uma notícia de que os vereadores Neném, Pancinha e Galego teriam participado de uma reunião com o ex-prefeito, Andinho e o empresário, João Marcos, em Búzios. O Jornal de Sábado conseguiu falar com o vereador Galego e negou, jurando fidelidade ao prefeito Renatinho Vianna. Os vereadores Neném e Pancinha também juraram fidelidades ao prefeito Renatinho Vianna.

Iguaba Grande

Tikinho esteve com o prefeito Vantoil Martins, na tarde desta segunda-feira (13), para conversar sobre a situação de seu partido. Tikinho ficou preocupado ao saber que Rodolfinho Pedrosa não iria mais sair candidato. Para piorar, surgiu a notícia de que Sassarico também poderia recuar. Menos mau, porque Sassarico confirmou que é pré candidato a vereador. Já a desistência de Rodolfinho se deu por está com um membro da família enfermo.



Cabo Frio

O vereador Oseias Rodrigues (PDT) caiu na boca do povo após comemorar com uma grande festa seu aniversário nesta segunda-feira (13). O evento teria acontecido na rua do Shopping de Unamar. Segundo informações, teve até pula-pula para as crianças. Loucura, loucura, loucura!

Búzios

O Governo Federal repassou cerca de R$ 15 milhões de Reais para os municípios da Região dos Lagos. O município de Búzios recebeu cerca de R$ 789 mil reais.



São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (13). O valor para o combate aos efeitos do novo coronavírus foi de R$ 2 milhões e 400 mil.

Araruama

O dinheiro referente a segunda parcela do auxílio emergencial para combate ao coronavírus já está na conta da prefeitura de Araruama. O município recebeu R$ 3 milhões de reais.