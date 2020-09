O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Arraial do Cabo

Os pré-candidatos a prefeitura de Arraial do Cabo, Renatinho Viana do Republicanos e Ton Porto do Democratas, marcaram as convenções para amanhã (16), último dia do prazo. Na cidade, o que se fala é que o vice-prefeito será o jovem Darlan Costa. Dudu de Nardinho, Kal Alemão, Assis e Kafuru faziam parte de uma lista, mas, aparentemente, não tiveram sorte.

Cabo Frio

O DEM De Cabo Frio oficializou a candidatura de Dr. Adriano Moreno à reeleição. O anúncio aconteceu em convenção realizada na noite da última sexta-feira (11).

Búzios

O PDT de Búzios fará sua convenção nesta terça-feira (15), para deliberar sobre coligações, escolhendo de candidatos a vereador, vice e prefeito. Leandro do Bope deve ser o escolhido candidato a prefeito pelo partido.

Iguaba Grande

Todo mundo quer saber quem vai ser o vice de Washington Tahim. Em entrevista para Jornal de Sábado, nesta terça-feira (15), Tahim disse que vem conversando com o ex-vereador Edmundo Silveira, do Patriotas, mas que o caminho deve ser uma chapa “puro sangue”.

São Pedro da Aldeia

O vereador Bruno Costa foi confirmado, em convenção nesta segunda-feira (15), como candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia. Para vice, o nome escolhido foi da empresária, Elizangela Lobo. Nesta terça-feira, mais dois pré-candidatos a prefeitura estarão fazendo suas convenções: Bia de Guga MDB e Dr. Stefano.

Araruama

Reviravolta no PSL de Araruama. Segundo informações, Márcia Arcanjo era o nome para ser candidata a prefeita, mas tudo mudou e Hérica ganhou a vaga para candidatura. Para a vice-prefeito, foi escolhido Marquinhos da Saúde. Os fofoqueiros de plantão falam que tudo “teve o dedo” do deputado Lorival Gomes. Será?