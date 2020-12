O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que Balliester Werneck (Cidadania) e Marcilei Lessa (PL) estão na disputa da cadeira de presidente da câmara municipal. Os fofoqueiros de plantão estão falando que Marciley tem a simpatia do vice-prefeito, Alexandre da Farmácia. A sorte está lançada!

Arraial do Cabo

Anderson Braga, o Anderson da Latinha, está cotado para assumir como diretor de eventos de Arraial do Cabo. Até agora o prefeito eleito, Marcelo Magno, não anunciou o nome de Anderson, mas fontes dão certo a frente dos eventos de Arraial do Cabo a partir de 2021.

São Pedro da Aldeia

As contas do prefeito Cláudio Chumbinho, de 2019, devem ser votadas no próximo dia 22 de dezembro. Vale lembrar que as de 2018 foram rejeitadas pela câmara. Os fofoqueiros de plantão do canhão estão falando que alguns vereadores se arrependeram. Como falam os mais experientes, o arrependimento vem sempre depois.

Búzios

O médico Marcelo Amaral, que assumiu a secretaria de Saúde de Búzios, tem aproveitado o tempo para montar sua equipe. Amaral, que é vice-prefeito de Araruama até dia 31 dezembro, parece já está bem afinado com o prefeito Alexandre Martins. O que não poderia ser diferente.

Cabo Frio

A pergunta que não quer calar em Cabo Frio: Quem vai assumir a COMSERCAF dia primeiro de janeiro de 2021. Bebeto Cardoso e Jefferson Vidal estão na lista de cotados. Agora é só aguardar.

Araruama

Em Araruama tem gente que garante que os vereadores Oliveira da Guarda e Penha Bernardes vão vestir a camisa do time do primeiro. Os mais empolgados dão conta que o convite já foi feito.