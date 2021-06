O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Araruama

Sumida estratégica. Na câmara de Araruama, o que se fala é que os vereadores estão morrendo de saudades do “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação. Os fofoqueiros de plantão têm falado que Chiquinho anda pela cidade disfarçado com boné e montado em sua bicicleta possante.

Arraial do Cabo

A eleição da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac) promete ser badalada. De um lado, Aldicergio Soares, do outro, Eraldo Cunha, que anda dizendo que ao contrário do que vêm falando seu adversário, ele presta contas sim. Agora é só aguardar o dia da eleição.

São Pedro da Aldeia

A grande expectativa na Câmara de São Pedro da Aldeia, no momento, é votação das contas do ex-prefeito Cláudio Chumbinho. Dizem que o vereador Márcio da Rua do Fogo anda fazendo “careta” para contas do ex-prefeito. Por que será?

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Adalberto Moreira, preparou uma galinhada na última sexta-feira para receber o prefeito Vantoil Martins, o secretário Fábio Costa e amigos. Dizem que a resenha foi muito boa e pode ter rolado um “flerte político”. Para os entendidos da política iguabense, a bola da vez é o jovem Fabio que desfruta da simpatia do grupo de Vantoil. Na política nada é sem sentido. Já diria o grande narrador, Silvio Luiz, “olho no lance”

Cabo Frio

O clima ficou para lá de “quente” na sessão da câmara de Cabo Frio, nesta terça-feira (15), entre os vereadores Vanderson Bento e Roberto de Jesus. Segundo algumas pessoas presentes, por pouco os dois não chegaram a vias de fato. A turma do deixa disso atuou de forma brilhante para acalmar os ânimos dos dois vereadores. No vídeo que circula nas redes sociais, o áudio da discussão é praticamente inaudível.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins anunciou a criação de um novo Festival Gastronômico em setembro, ignorando o tradicional Festival do município, que chega a vigésima edição neste ano, e acontece em novembro. A iniciativa do novo Festival é da Secretaria de Turismo e Cultura e tem como objetivo criar o conceito de “gastronomia para todos”, estendido em vários pontos da cidade com apresentações artísticas e musicais. Gil Castelo Branco, que organiza o tradicional Festival Gastronômico de Búzios, lembra que o evento Sabores de Cabo Frio acontece em setembro, o que pode dividir o publico e prejudicar os dois eventos. Gil frisou que no próximo ano o Festival de Búzios volta a ser realizado em julho.