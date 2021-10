O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 15

Arraial do Cabo

O desembargador Antonio Carlos Nascimento, da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio, manteve a prisão do ex-secretário de Meio Ambiente de Arraial do Cabo Marcio Croce Brasil. A defesa do ex-secretário havia requerido a extensão dos efeitos da medida liminar concedida ao ex-prefeito Renatinho Vianna, que teve revogada a prisão preventiva contra ele, acusado de chefiar a organização criminosa. Na decisão, o desembargador considerou que o Marcio Croce poderia requerer a liminar no mesmo pedido de habeas corpus ajuizado pela defesa do ex-prefeito. O desembargador ressaltou que o ex-secretário pode voltar a requerer o pedido, desde que a ação seja ajuizada pela via correta.

Cabo Frio

A CPI da COVID da Câmara de Cabo Frio deve convocar o Secretário de Saúde, Felipe Fernandes, e os dois últimos titulares da pasta no governo Adriano Moreno: Iranildo Campos e Bruno Alpacino. A Comissão, que apura responsabilidades acerca dos gastos com saúde durante o período de pandemia, quer ouvir os três sobre os contratos para aquisição e locação dos equipamentos em 2020 e 2021. Os integrantes da comissão aprovaram , na última reunião um novo requerimento que será enviado ao governo. Os vereadores querem saber o número de respiradores existentes no município, onde estão e a quem pertencem.

Búzios

Búziosquer hastear a Bandeira Azul na Praia do Forno na temporada 2022/2023. A cidade voltou a se canditar depois de ter perdido o prazo para avaliação do juri nacional, ano passado, quando já figurava no programa piloto.

São Pedro da Aldeia

O vereador aldeense Isaías Pinheiro Lima quer a relação dos devedores do município. O requerimento ao prefeito Fabio do Pastel sera votado na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal.

Os veradores votam também requerimento do vereador Fernando de Souza Santos, que pede cópia dos extrados do fundo municipal de Meio Ambiente e Saneamento e projeto de lei que permite a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de agua.

Os vereadores votam, ainda, veto do prefeito Fabio do Pastel ao Projeto de Lei da vereadora Mislene que isenta igrejas e templos de qualquer culto do pagamento de IPTU.

Araruama

A moção de repúdio do vereador Magno Dheco virou uma grande polêmica no município de Araruama. Dos dezessete vereadores, treze assinaram a moção que segundo informações, deixou a secretaria, Flávia Corrêa, furiosa. Isso pode “manchar” o currículo da moça.

Iguaba Grande

O Sombra viu o vereador Junior Bombeiro saindo da prefeitura de Iguaba Grande, na quinta-feira passada, antes da sessão da Câmara. Segundo informações, o vereador teria conversado com o prefeito, naquela tarde e selado a paz. Pelos visto, reina paz entre o prefeito e o vereador. Bandeira branca para os dois.