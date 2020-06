O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho assinou novo decreto que vai liberar a reabertura do comércio nesta quarta-feira (16), exceto shopping center. As igrejas poderão reabrir para cultos e celebrações a partir de domingo.



Iguaba Grande

Vários vereadores e pré candidatos a Câmara de Iguaba Grande estão caminhando com o prefeito Vantoil Martins pela cidade quase todos dias. Segundo os informantes, Renatinho da Saúde, Júnior Bombeiro e o vereador Alan são os que mais aparecem ao lado prefeito. É marcação serrada.

Cabo Frio

O pronunciamento do prefeito, Adriano Moreno, nas redes sociais sobre a ação da Polícia Federal teve repercussão negativa no meio político de Cabo Frio. O prefeito tentou negar que a ação não tinha objetivo de investigar sua gestão e se preocupou em se mostrar tranquilo. Pessoas ligadas ao gabinete de Adriano dão conta de que a cúpula do governo está muito preocupada. Deu ruim.



São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o Partido Podemos encomendou uma pesquisa para saber dos desempenhos dos pré candidatos e o resultado deixou Fábio do Pastel muito empolgado. Na verdade, é que bateu uma grande curiosidade nos bastidores da política de São Pedro da Aldeia.

Búzios

Mesmo em calmaria, os políticos de Búzios continuam fazendo “costuras”. Esta semana, no bairro Manguinhos, o pré candidato a vereador Robinho do Salão disse para um senhor que Henrique Gomes só não fecha com Dr. André Granado. Então tá…

Arraial do Cabo

A concessionária Prolagos deu início as obras de saneamento no entorno do Parque Público Hermes Barcellos, em Arraial nesta segunda-feira (15). Segundo o prefeito Renatinho Vianna, há anos os moradores do bairro reinvindicam melhorias para evitar os transtornos provocados com as fortes chuvas.