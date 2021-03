O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Búzios

Policiais do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) cumprem oito mandados de busca e apreensão em cidades da Região dos Lagos. A ação faz parte da “Operação Farinha Pouca”, que tem como alvos ex-secretários municipais de Búzios. Os agentes procuram documentos, celulares e valores em espécie. A investigação apura fraudes na compra de 19 mil cestas básicas sem licitação, em razão da pandemia da covid-19. Um dos alvos da operação foi a ex-pregoeira do município, Grazielle Alves Ramalho. Dez pessoas são réus no processos que tramita na justiça, entre elas, o ex-prefeito André Granado.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio, radicalizou ao assinar o novo decreto que endurece as medidas contra a propagação do novo coronavírus. Ele ameaçou lacrar os estabelecimentos que insistirem em descumprir as medidas de prevenção, com a instalação de pedras na porta. O novo decreto proíbe a permanência de pessoas nas ruas entre as 23h e 5h, muda o horário de funcionamento da prefeitura, do comércio e reduz a capacidade do terminal de ônibus de excursão. Barraqueiros poderão trabalhar nas praias, mas estão proibidos de colocar mesas, cadeiras e guarda sol na areia. A medida também vale para banhistas. A ocupação dos meios de hospedagem foi reduzida de 75% para 50%.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho inaugurou, nesta terça-feira (16), uma rampa de acessibilidade para cadeirante na lagoa do centro. A passarela de madeira, com 30 metros de comprimento, que liga o calçadão a lagoa, foi instalada na altura da Praça Menino João Hélio, e conta com iluminação de LED e paisagismo. O cadeirante terá disponível cadeiras anfíbias, de rodas flutuantes, especiais para banho. A iniciativa faz parte do projeto “Araruama igual pra todos”. Alguns vereadores não foram a inauguração, e segundo relato de alguns, eles não teriam sido convidados e por isso não comparecerão.

Iguaba Grande

Na Câmara de Iguaba, alguns vereadores andam falando que o vereador Balliester, que até agora não deu sinais que convocará a eleição da mesa diretora, virou o “menino da bola”. Ou seja, o menino que é o dono da bola e quando se aborrece a leva para casa e acaba com a partida de futebol.

São Pedro da Aldeia

Rola no Canhão da Fofoca, que muito embora o Drº Pedro Canellas seja assessor especial I, no município de Cabo Frio, também teria virado o “guru” do prefeito Fábio do Pastel. Para alguns do canhão, ele seria um conselheiro. Se for verídico, o prefeito acertou.

Arraial do Cabo

Surgiu na semana passada, a notícia que o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Britto, o Andinho, andava meio triste pela cidade. Mas bastou a Câmara votar um incentivo para o Porto do Forno, que a alegria voltou. Agora, Andinho está sorridente.