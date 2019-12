O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio está deixando de repassar cerca de R$ 20 milhões mensais da Educação. A denúncia é dos dirigentes do Sepe, em coletiva, ontem a tarde. De acordo com eles, o desvio corresponde ao percentual de 28% da arrecadação própria que deveria ser repassado para Educação, mas não chega aos cofres da secretaria. Os sindicalistas acreditam que o ano letivo de 2019 só termina em fevereiro ou março de 2020 em pelo menos 47 das 90 escolas da rede municipal.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, Andinho lançou no Programa Bom Dia Litoral, na manhã desta terça-feira, (17) a pré-candidatura do irmão as eleições do próximo ano. Deivison Cardoso de Brito, de 43 anos, o “Deivinho”, é o caçula da família do ex-prefeito, que não poderá disputar o pleito do próximo ano, por ter sido condenado a oito anos de inelegibilidade. Andinho lembrou que não foi condenado por improbidade e nem corrupção.

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros do Canhão estão dizendo que a sessão da próxima quinta-feira vai ser quente. Na verdade, o que pode acontecer é ser colocada a matéria do convênio com a Caixa Econômica para ser votada pelos vereadores. Além disso nome badalado é o do ex-vice prefeito Marquinho da Trecus que virou o “rei” das nominatas e assessora Dr. Stefano pré candidato a prefeito.

Araruama

A cantora Ludimila vai se apresentar no Réveillon de Araruama. A prefeita Lívia de Chiquinho tem falado que em 2020 muita coisa vai acontecer em Araruama, principalmente muitas obras.

Búzios

A presidente da Câmara de Búzios, Joice Costa, que passou por uma intervenção cirúrgica, no Rio de Janeiro, já saiu da UTI. Segundo Flávio Bombeiro, marido da vereadora falta pouco para Joice Costa voltar para casa.

Iguaba Grande

Para os críticos da política de Iguaba Grande, o prefeito Vantoil Martins vem tendo um início de governo tranquilo. Com a principal adversária fora de combate, Vantoil Martins tem grandes chances de reeleição. A pergunta é quem pode fazer frente a Vantoil em 2020?