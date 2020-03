O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Cabo Frio

O vereador Rafael Peçanha reafirmou que não pretende ocupar nenhum cargo público a partir de janeiro do próximo ano. O comentário foi uma resposta ao deputado Mauro Bernardo. Em entrevista a uma emissora de TV, o deputado, que é pré-candidato a prefeitura de Cabo Frio, disse que, eleito, vai convidar o vereador para a secretaria de Educação. Mauro Bernardo, na entrevista, disse que eleito pretende acumular as pastas da Fazenda, Segurança Pública e Posturas. O subtenente adiantou, ainda, que vai buscar a indicação do partido na convenção marcada para julho e que se não conseguir não vai apoiar ninguém.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo proibiu o comércio ambulante e o de ponto fixo nas praias do município. A circulação de Buggys e Quadriciclos também foram proibidas.

A entrada de veículos no Pontal do Atalaia também está proibido, a exceção de moradores. O prefeito Renatinho Vianna, também através de decreto, proibiu o acesso as praias do município e determinou o fechamento daquelas de acesso único como Praia do Forno e as Prainhas.

Renatinho Vianna proíbe a entrada de ônibus, vans e similares que trabalham com turistas na cidade e suspende os passeios náuticos pelo período de 15 dias a partir desta segunda-feira.

São Pedro da Aldeia

Não convidem o prefeito de São Pedro da Aldeia Claudio Chumbinho e Ronni de Ibson para mesma festa. Segundo o Sombra, os dois trocaram algumas palavras “fortes”.Como falam na gíria, quase que o “barraco” caiu. Segundo um informante, Ronni se disse arrependido do ocorrido. O fato teria acontecido na rua mais badala de Cabo Frio, Porto Alegre, após saida do Bills Bar. A turma do deixa disso trabalha com a bandeira da paz para dar fim ao “conflito”. Que babado!

Búzios

A prefeitura de Búzios proibiu, através de decreto, o desembarque de passageiros dos transatlânticos. Ônibus de excursão e vans de turismo também estão proibidos de entrar na cidade. O prefeito André Granado foi para as redes sociais e falou que sua mensagem não era do político, mas do médico.

Iguaba Grande

O pedido de exoneração do secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Marco Antonio, teria sido festejado por membros do governo Vantoil Martins. Na verdade, segundo informantes ligados ao governo, a saída de Marco Antonio vai significar um alívio para o prefeito que não sabia o que fazer com o secretário.

Araruama

O ex-prefeito André Mônica conseguiu levar o seu “time” 4 vereadores dos dezessete. São eles: Oliveira Zagueirão, Penha Bernardes, Valéria Amaral e Ronni Rossi. Os outros pelo visto vão trilhar com a prefeita Lívia de Chiquinho.