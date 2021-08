O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio aprovou, por unanimidade, na sessão desta terça-feira (17), o requerimento do vereador Josias Rocha Medeiros, o Josias da Swell, que pede a cópia integral do processo administrativo da licença ambiental prévia para instalação do Posto Petromaxx. O empreendimento será instalado na Avenida Wilson Mendes, nas proximidades do Terminal de ônibus de Turismo. A Secretaria de Meio Ambiente considerou a instalação de baixo impacto ambiental e local. Em nota, a secretaria destacou que o licenciamento é uma parte do processo até a implantação definitiva do empreendimento. A obtenção da Licença de Operação ainda depende de uma série de exigências.

Búzios

Os proprietários de farmácias de Búzios não gostaram do Projeto de Lei, que institui o plantão no município, apresentado pelo vereador Raphael Braga e que está na

Comissão de Constituição e Justiça. O projeto obriga que a cidade tenha no mínimo duas farmácias ou drogarias abertas ao público diariamente em escala de plantão, inclusive aos domingos e feriados. Os representantes das farmácias questionaram, durante audiência pública que discutiu o projeto, a segurança, o custo e a dificuldade de manter o responsável técnico no plantão. O projeto ainda não tem data para ser votado em plenário.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inicia nesta terça-feira, a distribuição do cartão Gira Renda Cabista. O auxílio no valor de R$ 200 vai beneficiar 1.500 moradores. A listagem das famílias aptas pode ser acessada no site da prefeitura. As famílias que não foram habilitadas, por algum critério, também podem acessar a listagem no site e verificar o motivo da não aprovação do cadastro A prefeitura também publicou a relação das famílias que estão com documentos em análise pela Comissão do programa de transferência de renda. O cartão poderá ser usado para compra de itens essenciais, como alimentos, medicamentos e gás de cozinha.

São Pedro da Aldeia

Servidores da prefeitura de São Pedro da Aldeia prometem cruzar os braços, nesta quinta-feira, em protesto contra a troca do auxílio transporte para cartão. Segundo informações, o prefeito Fábio do Pastel não vai se render e promete manter a decisão para não deixar a população sem transporte público. Vamos aguardar os próximos capítulos desta novela.

Araruama

Araruama está entre as cidades do Estado do Rio com o maior número de “gatos” de energia elétrica, segundo o ranking do primeiro semestre do ano, divulgado pela concessionária ENEL. São Gonçalo lidera a lista e é o município campeão em furto de energia, com Índice de 39,9% de perdas. Araruama é a quinta cidade do ranking. A companhia identificou 80 mil “gatos” entre janeiro e junho de 2021 no Estado, um aumento de 111% em relação aos 38 mil encontrados no mesmo período do ano passado

Iguaba Grande

O Estação Futebol Clube, de Iguaba Grande, sagrou-se campeão no último domingo da torneio Ospan, em São Pedro da Aldeia, que foi promovido por Canhota, um apaixonado pelo futebol. O vereador Elifas Ramalho, patrono do Estação, está festejando até hoje. O líder de governo, Luciano Silva, fez a entrega do troféu. Dizem que Elifas falou para o colega, Junior Bombeiro, que a final do campeonato seria em Araruama e o moço foi parar na Lagoa de Juturnaíba. O que é isso, companheiro?