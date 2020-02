O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio voltam às ruas nesta quarta-feira para um novo ato público, apesar do fim da greve da categoria.

A manifestação está marcada para nove e meia da manhã, com concentração em frente ao sinal do Supermercado Econômico, próximo à Praça Porto Rocha. O objetivo é denunciar o que a prefeitura continua se negando a pagar em dívidas do governo com o servidores da educação e, em especial, com os aposentados.

Araruama

O carnaval está batendo à porta e os políticos vão para “pista”. A prefeita Lívia de Chiquinho deve passar grande parte do carnaval em Praia Seca, o pré candidato a prefeito Rodrigo Meira vai para São Vicente. A dupla André Mônica e Rone Rossi, vai para o sítio e o trio de oposição promete ficar pelo centro da cidade. Todos vão beber suco de maracujá para manter a calma. Mas depois do carnaval o caldeirão vai ferver.

São Pedro da Aldeia

O pré-candidato a prefeito do prefeito Cláudio Chumbinho, Dr. Stefano, quer “ganhar” as redes sociais. O moço começou a fazer postagens colocando o nome como pré-candidato a Prefeitura Municipal.

Arraial do Cabo

Romendo de ciúmes. É que estão falando do vereador Thiago Fantinha. Na Praia dos Anjos o que se fala é que o vereador Fantinha não aceitou a ida do pré candidato a vereador para o grupo de Walter Lucio, o Tê.

Búzios

O ex-assessor do vereador Dida Gabarito, Vitor de Cem Braças, vai mesmo se lançar a carreira política. Por onde passa já se apresenta como pré candidato a vereador. Dizem que Uziel teria alertado Dida, mas ele não acreditou e agora chora.

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que o prefeito Vantoil Martins anda convidando o suplente de vereador Elifas para seu grupo. Inclusive, o todo “poderoso” Paulo Rito, tem mandado mensagens para Elifas quase todos os dias. Isso foi o que O Sombra ficou sabendo em Iguaba.