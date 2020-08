O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Arraial do Cabo

O tempo vai passando e as definições vão acontecendo em Arraial. No final de semana, o ex-prefeito Andinho, foi para as redes sociais dizer que ia caminhar com o pré-candidato Marcelo Magno. Agora, Tê se prepara para falar aos cabistas se será candidato ou se vai fechar parceria com alguém. Tudo deve acontecer em breve.

Cabo Frio

A exoneração do secretário de turismo de Cabo Frio, Paulo Cotias, nesta segunda-feira, não surpreendeu os representantes do trade turístico. O presidente da Associação de Hotéis, Carlos Cunha, disse que a exoneração já estava sendo ventilada e era esperada. O empresário disse que espera que o substituto tenha perfil técnico e conheça as necessidades do setor. Maria Inês, do Cabo Frio Convention, classificou a notícia como péssima, já que estamos três meses da eleição. Maria Inês disse que espera do novo secretário pulso para defender os verdadeiros interesses do turismo e não interesses políticos.

Búzios

O pré-candidato a prefeito de Búzios pelo PDT, Leandro do Bope, foi à casa de Uriel da Saúde. Segundo informações, não foi uma visita qualquer. A próxima visita deve ser do pré-candidato, Joãozinho Carrilho.

Iguaba Grande

A “bola” da eleição vai rolar em Iguaba. Pelo visto, três times estarão em campo. O do atual prefeito, Vantoil Martins, de Tahim e da ex-prefeita, Grasiella Magalhães, que muitos falam que não virá como candidata. Iguaba pode ter uma eleição judicializada.

Araruama

Polêmica no PSL de Araruama. Segundo fontes, Dr. Zé Roberto teria certa simpatia pela candidatura do ex-prefeito André Mônica, mas o deputado Lorival Gomes, que têm influência no partido, é ligado ao pré-candidato Rodrigo Meira, que está no SOLIDARIEDADE. É agora?

São Pedro da Aldeia

Em São Pedro da Aldeia, uma família pode ficar dividida por causa da eleição deste ano. Dois irmãos são pré-candidatos à Câmara e estão causando no bairro Balneário. São eles Claudinei e Lino do Táxi. Está tudo em família.