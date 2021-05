O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Cabo Frio

Quem tem ido à Câmara Municipal de Cabo Frio têm notado que os vereadores não andam nada satisfeitos com a postura do Governo Municipal. Nos corredores, o assunto principal é que o prefeito José Bonifácio não vêm dialogando com os vereadores como deveria. Segundo informações, o próprio vereador Davi Souza, líder do governo, vem tendo dificuldades para alinhar a base.

Arraial do Cabo

É verdade ou não? Comenta-se em Arraial do Cabo que alguns meses atrás os amigos Ton Porto, Spencer Cardoso, Marquinho de Vanda e Claudio Bastos, deram uma “chegadinha” em Angra dos Reis, na Lagoa Azul, para passar um final de semana. Ao ser questionado sobre a tal viagem, Claudio negou de bate pronto. Porém, o Jornal de Sábado apurou e ouviu de Marquinho que o encontro realmente existiu. Ao saber disso, Drº Tonico teria tido uma queda de pressão, não acreditando que Ton estava no mesmo barco.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel completa 43 anos no dia de hoje. Segundo pessoas da prefeitura, o dia promete ser muito movimentado para o prefeito. No Canhão da Fofoca, agora pela manhã, tinha gente dizendo que o primeiro a chegar para dar os parabéns teria sido o ex-prefeito, Paulo Lobo, logo em seguida, a “Primeira Ministra”, Maria Márcia. Parabéns por mais uma primavera, prefeito.

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho preparou uma peixada em sua residência, no fim de semana, e só convidou o prefeito Vantoil Martins, o vereador Luciano Silva e o chefe de gabinete Fábio Costa. Ao saber do evento, dizem que os vereadores Alan Rodrigues e Júnior Bombeiro quase morreram de ciúmes. Júnior chegou a falar que Elifas estava montando a sua “panelinha”.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont, andam dizendo que alguns indivíduos do município buziano abriram um sorriso quando souberam que o prefeito, Alexandre Martins, tinha sido retirado da cadeira por decisão do Juiz Rafael Baddini. Só que o sorriso durou poucas horas, mas o prefeito ficou sabendo o nome dos que estavam torcendo contra ele.

Araruama

Os servidores da prefeitura de Araruama voltam às ruas no próximo sábado para ato unificado às 9h, na Orla do Centro. Os profissionais reivindicam, além de vacinação dos servidores da educação, segurança, pagamento de insalubridade, adicional noturno, auxilio alimentação, restituição dos cortes salariais na educação e kit alimentação para todos os alunos. Os dirigentes do sindicato lembram que o município, classificado na bandeira vermelha, com alto risco de contágio, não tem condições para reabrir escolas, e que, segundo eles, a pandemia está fora de controle em Araruama.