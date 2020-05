O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O presidente da Câmara de Arraial do Cabo, vereador Thiago Fantinha, foi visto entrando na residência do ex-prefeito Andinho, na última sexta-feira (15). O tema discutido durante o café, foi o pleito eleitoral de outubro. Dizem que o café foi de qualidade.

Búzios

A Rua das Pedras e Praça Santos Dumont andam fervendo. Todo mundo quer quais pré candidatos a prefeitura estavam sendo “abençoandos” pelo empresário Mário Peixoto. Se é que estava. Os fofoqueiros de plantão querem saber também quem é o “enroladão”. Nos bastidores, não se fala em outra coisa.

Cabo Frio

O vereador Aquiles Barreto, que se lançou pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, tem feito algumas visitas e segundo algumas pessoas ligadas a ele, o “alvo” será o deputado Dr. Serginho. Dizem que o moço quer atacar os “soldados” do deputado. Agora esperar para ver.

Araruama

O vice-prefeito de Araruama, Marcelo Amaral, tem feito oposição sistemática ao governo da prefeita Lívia de Chiquinho. O moço foi para o grupo do pré candidato André Mônica e também foi para o “ataque”.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, teria participado de uma reunião nesta segunda-feira (18) para tratar do nome para compor chapa para de olho no pleito de outubro. Dizem o escolhido participou da reunião. Quem será?

Iguaba Grande

O vereador Balliester Werneck postou nas redes sociais que fez uma indicação ao executivo no sentido de que se crie através da secretaria Municipal de Ação Social, auxílio gás de cozinha no município. A pergunta é: Se não foi possível redução de salários para ajudar as famílias tendo em vista a eleição. E agora o que fazer com essa indicação.