O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo, que o “casamento político” da dupla Ton Porto e Tê, pode não ter prosseguimento. Com problemas na justiça, Tê não estaria confortável no grupo. O nome de Dudu de Nardinho teria até surgido, porém, por não fazer parte da coligação partidária, não poderia ser o vice. Segundo informações, o nome do vice pode sair do grupo da Colônia ou do grupo de Tê. Os advogados aguardam a notificação por parte da justiça eleitoral para tomar providências.

Cabo Frio

Agora, segundo o atual governo, culpa é da justiça por causa do bloqueio de R$ 1.2 mi, referentes ao ICMS. Todo mundo sabe que o governo municipal nunca teve o cuidado com os servidores, no tocante aos salários. O município já teria recorrido da decisão. Mais uma vez, quem vai sofrer é o trabalhador.

Búzios

Nesta quarta-feira (21), candidatos a prefeitura de Búzios e representantes de partidos estarão na câmara municipal para presenciar o sorteio da ordem das entrevistas na Rádio Litoral FM. O evento vai acontecer às 13h e na entrevista cada candidato terá 10 minutos para falar de seus projetos futuros, caso vença a eleição dia 15 de novembro.

Iguaba Grande

Aconteceu neste domingo (18), a final do primeiro turno do campeonato de futebol amador de Iguaba Grande e os políticos “invadiram” o evento. Três candidatos, postulantes a cadeira de prefeito, foram vistos torcendo muito. O campeão foi o Boa Vista, time do suplente de vereador Elifas Ramalho. O Vila Nova, do vereador Adalberto Moreira, perdeu quatro pênaltis. A galera do Vila Nova ficou furiosa.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que alguns candidatos a vereador estão desanimados e desistindo de concorrer às eleições. Pode ser o início do pula pula de palanque?

São Pedro da Aldeia

A série de entrevistas das eleições 2020, com candidatos a prefeitura de São Pedro da Aldeia, terminou nesta terça-feira (20). Os candidatos Walter Vasconcelos (PRTB) e Paulo Santana (PSD) foram os últimos entrevistados do município.