O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

Iguaba Grande

Quatro vereadores disputam a presidência da Câmara, mesmo todos eles sendo da bancada do prefeito, nota-se que existe um “racha”, quando se fala na presidência. De um lado, Paulo Rito e Baiquinho, do outro, Júnior Bombeiro e Tikinho. Para desespero do quarteto, até agora, o atual presidente, Balliester Werneck, não deu sinais de quando convocará a eleição.

Buzios

O vereador Raphael Braga, autor do requerimento enviado à prefeitura, pedindo a lista de vacinados do Covid-19, disse ao Jornal de Sábado que o que suscitou o requerimento foram as inúmeras denúncias dos chamados “fura-fila” na vacinação. Segundo o próprio, a resposta do governo ainda não chegou na Câmara de Vereadores, mas o executivo está dentro do prazo, que seria de 30 dias. Curioso é que todos votaram a favor.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca anda movimentadíssimo, por lá o que se fala é que o prefeito Fábio de Pastel pode fazer, até o próximo mês, uma reforma secretarial, e que pastas como de Obras, Meio Ambiente e até a Procuradoria, poderão sofrer mudanças. Mas tem gente que garante que as secretarias de Obra e Meio Ambientes estariam blindadas. Porém, a procuradoria nem tanto. Coisas do canhão.

Araruama

O vereador Eloy Ramalho esteve na manhã desta terça-feira (20) na Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil para reivindicar a reativação do posto da guarda municipal, da Praia do Barbudo. Ramalho saiu feliz da vida, pois a secretária Flávia Corrêa prometeu reativar o posto. Além disso, ela também prometeu levar o secretário de obras, Anderson Silva, até o local para caso seja necessário realizar algum reparo ou obra ele possa executar.

Arraial do Cabo

Continua rendendo a ida do Prefeito Marcelo Magno, Fabricio Abílio, Mazinho Neto e Davi Vianna ao aniversário de Ronnie Plácido, o homem do chapéu. No sábado, Ronnie abriu sua residência para atender somente o prefeito. Drº Pedro Pinto e Capitão Clóvis estão bravos pois não foram convidados. Talvez ano que vem.

Cabo Frio

Todo mundo sabe que em Cabo Frio existe um grupo que não anda satisfeito com a atual administração, pelo fato de não ter sido contemplado. Existe também, aqueles que já tiveram uma oportunidade, como é o caso de Flávio Tiziu e Jefferson Vidal, que também não estão nada satisfeitos. Flávio, ex-secretário de Turismo, Esporte e Lazer, quando abordado e perguntado o porquê da saída do governo, estaria fazendo crítica veladas. No caso de Vidal, há quem garanta que o governo ainda vai tentar “salva-lo”, arranjando um espaço no “time do Zé”.