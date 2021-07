O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

São Pedro da Aldeia

O mutirão de vacinação drive-thru contra a Covid-19, realizado no final de semana, foi mais um grande sucesso e conseguiu imunizar cerca de 3.108 pessoas em primeiras e segundaz doses. A secretária de saúde foi muito feliz quando buscou arrecadar alimentos, agasalhos e cobertores para o povo aldeense. Quem puxou a fila da vacinação foi o prefeito, Fábio do Pastel, de 43 anos, que esteve no sábado e domingo de olho no andamento dos trabalhos.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, o chefe de Gabinete, Fábio Costa, e o secretário de Governo, Dr. Jales Lins, estiveram no Palácio Guanabara, na manhã desta segunda-feira (19), para assinar convênio com o Estado, que irá beneficiar jovens iguabenses. Iguaba foi um dos dez municípios contemplados com o Pré- Vestibular Expresso. De início, serão oferecidas 100 vagas com aulas à distância. O convênio foi assinado na presença do governador Cláudio Castro e do secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Sergio Azevedo, o Dr. Serginho.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que vereador Oliveira da Guarda anda mais tranquilo pela cidade. O motivo seria um sinal de perdão por parte do governo municipal para os trinta guardas municipais que estão em via de perder seus cargos. O Sombra ouviu de um informante que é possível que a prefeita se sensibilize com os pedidos de Oliveira, acompanhados da vereadora Penha Bernardes. Melhor assim.

Cabo Frio

A secretária de Fazenda do município de Cabo Frio, Dani Mendes, causou boa impressão aos munícipes, na manhã desta terça-feira (20), no Programa Bom Dia Litoral, na Rádio Litoral FM. A secretária respondeu todos as perguntas pertinentes da pasta a qual representa e recebeu vários elogios dos ouvintes no zap da Litoral. A moça está preparada.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins quer trocar o nome da principal praça da cidade, de Santos Dumont para Praça dos Pescadores, para isso decidiu ouvir a opinião da população numa enquete online. Basta acessar as redes sociais da prefeitura e votar no nome preferido. Alexandre diz que a mudança seria uma justa homenagem ao povo que construiu a história da vila dos pescadores, que hoje é mundialmente conhecida. Caso os moradores aprovem a mudança, a praça vai ganhar um monumento para homenagear os três pescadores que simbolizam os três tipos de pesca, além de um memorial e uma concha acústica.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo está entre os dez municípios do Estado contemplados com o Pré-vestibular Expresso, uma pareceria da prefeitura com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. A iniciativa piloto vai disponibilizar suporte pedagógico online e material didático impresso e digital para quem deseja se preparar para o ENEM e o vestibular. Poderão se inscrever alunos que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído. O resultado dos candidatos selecionados será divulgado no dia 2 de agosto no site da Fundação CECIERJ e no oficial da prefeitura cabista.