O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Cabo Frio

O vereador Aquiles Barreto foi internado, ontem, no Hospital Santa Izabel e transferido para o Rio depois que o quadro de saúde dele se agravou por conta de uma possível coronavírus. Exames constataram que 50% do pulmão do vereador estava comprometido. Aquiles começou a passar mal no domingo retrasado com sintomas de Covid-19. O vereador contou ter perdido o olfato e o paladar. Aquiles estava isolado e na quinta-feira passada foi diagnosticado com pneumonia, medicado, chegou a apresentar melhora, mas ontem o quadro se agravou.

Araruama

O TCE autorizou a prefeitura de Araruama a realizar licitação para escolha de uma nova empresa de ônibus para explorar o transporte público no município. O serviço, atualmente, é prestado pela Auto Viação Montes Brancos. A licitação, de acordo com o Edital, tem valor estimado de R$ 258 milhões de Reais. A empresa que apresentar o menor valor para passagem e a melhor estrutura técnica vai poder explorar o serviço na cidade pelo prazo de 15 anos, com possibilidade de renovação do contrato por mais 15.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna de Arraial do Cabo articulou e conseguiu doação de 10 respiradores do prefeito do Rio, Crivella. Na verdade, ninguém gostaria de receber respiradores, mas, em momento de pandemia, chega em boa hora. Arraial é o município mais comedido com flexibilização na Região dos Lagos.

São Pedro da Aldeia

Uma reunião na casa de Elisângela Vieira pode ter definido a saída dela de pré candidata a vice na chapa de Bruno Costa. Só que a moça vai ceder a vaga para a filha, Paula Lobo. E agora?

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o vereador Tikinho anda mais calmo pela cidade. Sassarico deu a palavra que não vai desistir do pleito eleitoral de novembro. Sendo assim, o moço voltou a sorrir.

Búzios

A galera da Praça Santos Dumont e da Rua das Pedras comentou e muito no fim de semana um possível encontro do vereador Miguel Pereira e o pré candidato a prefeito Leandro do Bope. Ao ser noticiado no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral, o telefone tocou inúmeras vezes. Até o ex prefeito Mirinho Braga ligou para dizer que não era verdade. Logo em seguida, Leandro do Bope também ligou dizendo que não tinha se encontrado com Miguel. A fonte continuou afirmando ser verdade. Só falta Miguel Pereira falar sobre o assunto.