O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Cabo Frio

O reveillon em Cabo Frio terá dez minutos de queima de fogos na praia do Forte. O espetáculo pirotécnicos, que vai receber 2022, será promovido pelo empresário Sérgio Ribeiro, da EXCESS, nova promotora do Cabofolia.

O anúncio foi feito ontem pelo prefeito José Bonifácio que revelou que a cidade vai lembrar as vítimas da COVID antes da queima de fogos. As luzes da praia serão apagadas e o público sera convidado a acender as lanternas dos celulares para homenagear os mais de 600 mil mortos pela pandemia.

A edição 2022 do Cabofolia será anunciada esta noite na pagina oficial do evento no You Tube. A micareta, que em 17 anos reuniu cerca de 3 milhões e meio de pessoas, está prevista para abril no antigo espaço de eventos.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, decretou ponto facultativo nas repartições publicas nesta quinta e sexta-feira em virtude das comemorações de Natal.

A secretaria de Fazenda encerrará as atividades ainda mais cedo, na quarta-feira ao meio-dia. O governo ressalta que os serviços essenciais nao serão interrompidas. O expediente retorna ao normal na próxima segunda-feira.

São Pedro da Aldeia

A cantora aldeense Paula Azevedo assumiu a Coordenadoria de Politicas Públicas ìLGBTQIA MAIS de Sao Pedro da Aldeia, ligada a Secretaria de assistência Social e Direitos Humanos, que tem o objetivo de desenvolver políticas publicas de combate ao preconceito e a discriminação Paulinha, como é conhecida na cidade, disse que assume o cargo, com respeito, amor e dedicação ao ser humano e garantiu, que na condição de lésbica, negra e chefe de famÌlia, se sente preparada para conduzir a pasta. O governo Fabio do Pastel vinha sendo duramente criticado pela comunidade LGBTQIA+ com a falta de dialogo e políticas públicas para o segmento e de ações e projetos por parte da coordenadora.

Búzios

A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de Búzios lança nesta terça-feira, no Grand Cine Bardot a Campanha “Não de Esmola, doe Dignidade”. O objetivo é promover o acesso de pessoas em situação de rua aos serviços socioassistenciais e as políticas publicas. Ao invés da esmola, a campanha mostra outras formas da população ajudar, através do incentivo para que o indivíduo saia da situação de mendicância.

Araruama

O vereador presidente da câmara de Araruama, Júlio César Coutinho, presenteou seus parares com 4 chester e 4 panetone, para que os acessores fossem agraciados. Só que informações dos fofoqueiros de plantão da Praça da Bíblia, teve um edil que colocou tudo no táxi e mandou para casa. “Qual quer semelhança é mera coincidência.” Que coisa!

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, acertou em cheio em colocar o Pai Noel na Praça do Cova. O bom velhinho virou a maior atração no Cabo. Cabista e turistas não param de tirar fotos, que são gratuitas. Até sexta-feira (24), o Papai Noel, vai está por lá das 18h até às 23h. Arraial do Cabo vive intensamente o clima de Natal.