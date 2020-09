O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

O encontro do vice-prefeito Mauro Lobo, com Flávio Valente e Paulo Becker, na feira de São Pedro da Aldeia, saiu “faísca”. Dizem que foram momentos tensos e que Paulo Becker vai perder umas cestas básicas, pela aposta que fez. Por outro lado, Mauro Lobo pedia calma ao Valente. O Sombra viu tudo.

Búzios

A prefeitura de Búzios começou, nesta terça-feira (22), a fazer a distribuição do cartão auxílio alimentação da Rede Municipal de ensino de Armação dos Búzios. Para os colaboradores do André Granado, foi um “gol de placa”.

Cabo Frio

O município de Cabo Frio tem 11 postulantes a cadeira de prefeito. Para alguns cientistas políticos, muitos não vão levar a campanha até o final do pleito. Será?

Iguaba Grande

O partido MDB de Iguaba Grande vem sendo considerado o “partido da morte” por alguns candidatos, já que tem vários vereadores de mandatos e muitos “calouros” de olho na cadeira de vereador. Segundo informações, Miquéias Gomes está perdendo o sono.

Araruama

A confusão dos grupos de André Mônica e Rodrigo Meira, na feira de Araruama, no último sábado, continua repercutindo muito na cidade. Os fofoqueiros de plantão querem organizar as visitas na feira para não acontecer outra confusão, igual sábado. Dizem que o “barraco” quase caiu. Que coisa!

Arraial do Cabo

A turma do beco da fofoca andou falando que o candidato a prefeito, Ton Porto (DEM), teria ido ao Pontal do Atalaia, conversar com Dr. Henrique Melman. Tudo não passou de fofoca. Na verdade, o candidato a vice-prefeito na chapa com Melman, Mazinho, teria feito o convite a Ton. Quem confirmou isso foi o próprio Mazinho ao Jornal de Sábado.