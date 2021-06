O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro vêm chamando a atenção de seus colegas na câmara pela inquietude. Dizem o moço não para, corre para todos os lados e tem ido frequentemente ao município de Duque de Caxias, conversar com o deputado federal, Gutemberg Reis. Sem contar que já estaria dizendo que sonha com a cadeira de presidente. Um amigo do vereador, em tom de brincadeira, disse que “vão ter que cortar às asas do nobre edil”. Então tá…

Araruama

A Câmara de Araruama votou na sessão desta terça-feira a moção de aplausos para o governador do Estado do Rio, Claudio Castro, por unanimidade. O vereador Eloi Ramalho foi quem teve a ideia é ficou como “pai da criança”. Alguns coleguinhas fizeram careta para Ramalho. Que coisa! Sobre o grupo de Whatsapp, mais dois vereadores seguiram o Amigo Valmir e saíram do grupo, são eles: Nelsinho Do Som e Pastor Sergio Murilo. O que será que está rolando por lá? O Sombra está investigando o caso.

Búzios

O vereador Lorram Silveira vai pedir licença do cargo por 120 dias. Dida Gabarito assume a cadeira. A decisão foi tomada depois que a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça rejeitou, semana passada, por unanimidade, pedido de Habeas Corpus da defesa do vereador. Os desembargadores consideraram que, em liberdade, Lorram representa risco à instrução criminal e ao resultado do processo e recusaram a tese da defesa que alegou ser o vereador vítima de uma “trama política”.

Arraial do Cabo

Quase 41% dos 30 mil moradores de Arraial do Cabo já receberam a 1ª dose da vacina contra a COVID-19. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 12.193 pessoas receberam a 1ª dose e 4.244 a 2ª dose do imunizante. Arraial já está vacinando a população em geral. Nos profissionais da saúde, força de segurança, portuários e idosos o índice de vacinados chega a 100% e os portadores de comorbidades e de deficiência permanente 90%. Da população em geral, 70% dos que têm entre 56 e 59 anos também receberam pelo menos uma dose do imunizante

São Pedro da Aldeia

A secretária municipal de saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes, disse que o município deve reeditar o mutirão de vacinação contra a COVID-19, no estacionamento da HAVAN, no mês de setembro. O objetivo, de acordo o ela, é vacinar com a segunda dose os cerca de dois mil moradores que receberam a primeria dose do imunizante no fim de semana durante o “Arraiá do Xô COVID”. A nova edição do mutirão deve acontecer no fim de semana de 18 e 19 de setembro, quando completa noventa dias entre a aplicação da primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca utilizada no mutirão.

Cabo Frio

A primeira reunião da nova secretária de educação de Cabo Frio, professora Elicéa da Silveira, com a direção do SEPE Lagos está marcada para a próxima quinta-feira pela manhã. Um dos primeiros atos de Elicéa, que assumiu o cargo nesta segunda-feira (21), foi convidar o sindicato para uma reunião, com o objetivo de ouvir as demandas da categoria. A secretária disse que não faz promessas e frisou que sua atuação será dentro do que garante a lei.Ela também se reuniu ontem com os superintendentes da secretaria para discutir a manutenção das escolas e os ajustes necessários para a retomada das atividades presenciais, quando houver segurança sanitária