O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

São Pedro da Aldeia

Depois do prefeito Cláudio Chumbinho e o presidente da Câmara Bruno Costa, Naldinho Linhares pega Covid-19. Segundo o que está em se reparando, o vírus deixa o indivíduo em situação muito difícil. Cada dia que o Coronavírus chega mais perto de pessoas conhecidas. Na verdade, ninguém está livre casta maldito vírus. Melhoras vereador.

Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, flexibilizou as medidas de propagação do novo coronavírus na cidade e permitiu a abertura de bares e restaurantes do município. Os estabelecimentos poderão funcionar, de acordo com decreto, diariamente, até as onze da noite, mas deverão cumprir uma série de medidas contra o novo coronavírus. Bares e restaurantes deverão reduzir a capacidade pela metade, garantir o distanciamento de pelo menos um metro entre os clientes além do fornecer álcool em em gel.

Iguaba Grande

A matéria da TV Globo sobre “fantasma” na assembléia legislativa do Rio agitou o município de Iguaba. Tudo porque envolve o morador da cidade André Luiz Rito Nunes, irmão do vereador Paulo Rito. A matéria da conta que André é funcionário da Alerj, mas passa a maior parte do tempo na bela Iguaba. O moço ficou mal na fita.

Arraial do Cabo

O deputado estadual Felipe Pobel esteve no município de Arraial do Cabo, fazendo o que todos deveriam fazer, fiscalizando. Pobel mandou mensagem para o prefeito, Renatinho Vianna, alegando não ter nenhuma motivação pessoal e nem política. Diante das solicitações do deputado, o prefeito, em entrevista no programa Bom Dia Litoral, disse que vai atender o deputado e espera que o mesmo continue fiscalizando outros municípios.

Cabo Frio

A ANP depositou nesta segunda-feira parcela dos royalties de abril. A redução foi de 254% na comparação com junho do ano passado. O município de Cabo Frio recebeu R$ 3 milhões e 900 mil reais.

Araruama

Quem anda rindo atoa é a prefeita Lívia de Chiquinho. A moça é sortuda mesma. A ANP depositou a parcela dos royalties de abril nesta segunda-feira, no valor de R$ 8 milhões e 900 mil reais.