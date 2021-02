O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Arraial do Cabo

Como sempre, Arraial do Cabo “ferveu” nesta terça-feira (23), com a presença da viatura da Polícia Federal na cidade. O Jornal de Sábado, entrou em contato com o vice-prefeito, Deivinho Brito (SDD) e seu irmão, o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, para saber sobre a ida da Polícia Federal nas suas respectivas casas e apurou que os dois foram intimados para comparecerem à Polícia Federal, no dia 3 de março. Os mesmos não souberam falar o motivo. Durante o dia no Cabo não se falava em outra coisa. A polícia também teria ido ao Pontal do Atalaia. O que será que está acontecendo?

Araruama

Alguns vereadores andam reclamando que o primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, não está atendendo ligações telefônicas. Mas na última sexta-feira, Chiquinho acabou levando 3 edis para casa, na Praia do Hospício. Foram eles: Amigo Valmir, Magno Decho e Julio César Coutinho. Segundo os fofoqueiros de plantão, o vereador Oliveira teria filmado tudo com um drone.

São Pedro da Aldeia

As contas de 2019, do ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, estão na câmara com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, com ressalvas. Mas a comissão de finanças, que tem como presidente, a vereadora Mislene de Andrė de Gílson, já teria dado parecer contrário. Segundo um vereador, que pediu para não ter seu nome divulgado, Chumbinho terá que conseguir 4 votos para derrubar o tal parecer. Haja coração!

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, foi à Brasília nesta segunda-feira (22) e levou com ele secretário de Planejamento, Gestão e Projetos, Eron Bezerra. A pauta principal foram emendas para Iguaba, já que o prazo finda agora em março. Eron teria ido como “anjo da guarda”.

Cabo Frio

O vereador Vanderson Bento, que andou polemizando com o SEPE LAGOS, fez um “gol de placa” propondo através do PL 052/2021 testagem periódica de professores e demais funcionários das escolas públicas e privadas do município de Cabo Frio. Só que ainda é pouco para quem defende a volta às aulas em plena pandemia da Covid-19. Na verdade todos os vereadores deveriam ouvir os profissionais de saúde e seguir os apelos dos técnicos.

Búzios

O projeto de reforma administrativa, enviada à câmara de Búzios, sofreu críticas por parte da sociedade civil e o próprio prefeito, que pediu aos vereadores para não aprovarem. O projeto foi encaminhado à câmara no dia 18 de janeiro.