O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Araruama

O vereador Eloy Ramalho esteve, nesta segunda-feira (22), no Hospital Unilagos, em Cabo Frio, por ocasião da visita do Governador Claudio Castro. Também estavam representando o município araruamense a vice-prefeita Raiana Alcebíades e o Assessor de Relações Institucionais, Anderson Moura. Durante o evento, Eloy se antecipou a vice, que havia cobrado do governador um espaço na agenda para receber a prefeita Lívia, e realizou um discurso. Quase roubou a cena!

Cabo Frio

O novo presidente da Comsercaf, Heitor Pinto Fonseca Júnior (foto) já assumiu a autarquia no lugar do ex-vereador Jefferson Vidal. Na cidade, a pergunta que não quer calar é: Quem teria “azedado o pirão” de Vidal, que diga-se de passagem, foi muito importante na campanha de 2020. Segundo informações, o prefeito José Bonifácio ofereceu a Jefferson um projeto de revitalização das praças do município. Até então, não se tem notícias se ele aceitou ou não

Heitor Pinto Fonseca Júnior, novo presidente da Comsercaf.

Búzios

Na visita do governador à Cabo Frio, o secretário de saúde de Búzios, Marcelo Amaral, continuou insistindo para que o Hospital de Barra de São João seja reaberto. O governador respondeu positivamente e passou assunto para o secretário de Ciência e Tecnologia, Doutor Serginho, resolver. Pelo visto, será reaberto. Valeu a insistência de Drº Marcelo, que já comandou o referido hospital.

São Pedro da Aldeia

O secretário de administração, Marcel Mesquita, deixou a prefeitura, nesta segunda-feira (22). Segundo os fofoqueiros do canhão, o reforço para o time de Fábio do Pastel deve vir de Arraial do Cabo. Um dos nomes ventilados é o de Davi, ex administrador do Porto do Forno, grande amigo de Mazinho Neto, assessor do deputado Gutemberg Reis.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins também esteve presente na visita do Governador. Do seu lado, o secretário Eron Bezerra. Onde Vantoil ia, Eron ia atrás. Ainda bem que Renatinho da Saúde, Júnior Bombeiro, Drº Jales e Fabinho não estavam no local, se não causaria muito ciúmes.

Arraial do Cabo

Em Arraial do Cabo, o que se fala, é que ninguém deve convidar Marquinhos de Nicomedes e o vereador Lacerda para a mesma festa. Os dois estão em rota de colisão. De um lado Lacerda grita: “Olha a obra, olha a obra”, do outro, Marquinho fala: “Olha a lista, olha a lista”. A confusão foi parar nas redes sociais. Segundo informações, Marquinhos vai para a porta das secretarias com a folha de pagamento, ver quem está indo trabalhar. Parece que isso desagradou o vereador.