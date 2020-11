O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

São Pedro da Aldeia

O Partido Social Democrático de São Pedro da Aldeia vai ao Minitério Público e a Justiça contestar o resultado da eleição para a Câmara do município. Paulo Santana, que disputou a prefeitura pela legenda, diz que quatro partidos – PL – PP – PROS e CIDADANIA- descumpriram a legislação e devem perder as cadeiras conquistadas nas urnas. De acordo com ele, o caso mais grave é do PL, que elegeu Vitinho de Zé Maia. O partido concorreu com número menor de mulheres que determina a lei, depois que uma candidata do partido foi impugnada pela justiça.

Arraial do Cabo

Os vereadores da Câmara de Arraial do Cabo derrubaram, ontem, o decreto do prefeito Renatinho Vianna, que flexibilizou as medidas de prevenção ao novo coronavírus e retirou a barreira sanitária do município. A sessão extraordinária contou com a participação de cinco dos nove vereadores cabistas: Thiago Felix (Fantinha), Alexandre Barreto (Galego), Ton Porto, Cleyton Barreto e Edilmar da Silva (Neném da Cabocla). Empresários do setor hoteleiro e do turismo estiveram presentes na Câmara. O decreto foi derrubado por unanimidade. As imagens da super lotação nas praias, que circularam na internet, durante o feriadão, causaram grande preocupação.

Búzios

O médico especializado em cirurgia plástica e angiologia, Marcelo Amaral, é o nome mais cotado para assumir a secretaria de Saúde no governo Alexandre Martins. Vice-prefeito de Araruama, ele rompeu com Lívia de Chiquinho e criticou duramente o governo pela política de prevenção ao novo coronavírus na cidade. O prefeito eleito de Búzios ainda não confirmou o nome do titular da saúde, mas já anunciou o advogado Alexei Navaro para a comunicação; Genilson Drummond para a Fazenda; Evanildo Nascimento para o Meio Ambiente; Luiz Romano para a Cultura; Miguel Pereira para Saneamento Básico e Drenagem e Thiago Ferreira para Procuradoria. Assim vai se desenhando o novo secretariado buziano.

Araruama

A presidência da Câmara de Araruama deve mesmo ser ocupada pelo vereador Júlio César Coutinho. Nos bastidores, o que se fala é que Coutinho tem a simpatia do “primeiro ministro”, Chiquinho da Educação. Já o biênio 2023/2024 deve ficar o vereador Nelsinho do Som. Tudo combinado.

Iguaba Grande

O candidato eleito a vereador pelo município de Iguaba Grande, Júnior Bombeiro, está com o “coração partido”. O moço vai se despedir da corporação, para seguir a carreira política. Segundo o próprio, tudo aconteceu no momento certo.

Cabo Frio

José Bonifácio, prefeito eleito de Cabo Frio para comandar a cidade nos próximos 4 anos, esteve nesta terça-feira (24) na prefeitura, para tratar do governo de transição. Após reunião com o atual prefeito, Adriano Moreno, Bonifácio foi para o ponto de ônibus e foi de Salineira para casa.