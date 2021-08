O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

Araruama

O filho do primeiro ministro Chiquinho Da Educação, Thiago Ribeiro, recém chegado da Austrália, anda animado com a ideia de ser candidato a deputado no ano que vem. O jovem tem feito visitas a políticos do município e por onde passa não esconde de ninguém que não vai abrir mão. Ao ser perguntado, disse que só depende do primeiro Ministro. No final de semana, Thiago Ribeiro, estava em Praia Seca com o vereador, Helênico buscando apoio.

Búzios

O vereador Rafael Aguiar, presidente da Câmara de de Búzios, foi visto no Correão, em Cabo Frio, torcendo e muito pelo time de Búzios. Dizem que ele saiu roco do estádio. Como falam em Arraial do Cabo:”bobo não, galo”.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, fez um de placa ao oficializar um convênio entre a Prefeitura e Universidade Veiga de Almeida que garantir descontos para servidores e dependentes. Com a parceria, os válidas mensalidades serão reduzidas em até 82%. Foi um verdadeiro gol de placa.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande, finalizou na última sexta-feira (20) a entrega de 3.270 kits alimentação para os alunos da rede pública municipal. No primeiro momento, foram disponibilizados 4.610 kits contendo 13 itens que formam a alimentação básica de cada estudante. Cada escola recebeu o quantitativo de kits referentes ao número oficial de alunos matriculados.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai alugar 70 veículos para diversas secretarias, entre eles, dois tipo SEDAN, com blindagem Nível 3-A, capaz de suportar tiros de pistola 9 milímetros e de submetraladora.

Os blindados, que servirão a secretaria de governo, deverem atender ao prefeito Fábio do Pastel e ao vice Julio Queiroz, com custo mensal aos cofres públicos de pouco mis de R$ 8 mil, cerca de R$ 190 mil por ano.

O aluguel dos 70 veículos, de acordo com o edital, terão custo de cerca de R$ 277 mil mensais, R$ 3 milhões e 300 mil por ano. A licitação é em 3 de setembro. Entre as secretarias que mais receberão carros estão a Segurança com 12; Urbanismo com 10 e Serviços Públicos com 7.

Cabo Frio

Terminaram, nesta segunda-feira, as inscrições para o processo seleitvo simplificado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ – para contratação de profissionais para o Unilagos em Cabo Frio.

Sao 259 vagas destinadas a médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, auxiliares de serviços gerais, ente outros. Os salários variam de R$ 1.400 a 13 mil Reais.

Os contratos são temporários e se estendem até o 31 de dezembro, podendo ser prorrogado. O resultado final da seleção será anunciado dia 6 de setembro e a homologado dos contratos que estão previsto para o dia 8. A abertura do Hospital para tratamento da COVID ainda nao tem data definida.