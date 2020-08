O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 25

Búzios

A vereadora Gladys Nunes anda brava pelos corredores da Câmara de Búzios. Na verdade, a moça não tem conseguido resolver o problema jurídico, que pode impedir a caminhada rumo à prefeitura. A vereadora mirou no prefeito André Granado e “mandou” a língua. Eita…

Iguaba Grande

Está marcado para quarta-feira (26), a sessão de fotos para a campanha dos pré-candidatos a Câmara de Iguaba Grande, dos que vão caminhar com Vantoil Martins. Dizem que os salões e lojas ficaram cheios. Todos de visual novo e belas camisas.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo recebeu nesta terça-feira (25) uma parcela dos royalties, referente a produção de junho. O valor depositado pela agência Nacional do Petróleo gira em torno de 8 milhões.

São Pedro da Aldeia

A pré-candidatura a vice na chapa do presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, firmada com Elisângela Lobo, está cercada por mistérios. Segundo informações, o Partido PMB a quer como pré-candidata a prefeita. Procurada para falar sobre o assunto a moça, não atendeu o telefone.

Cabo Frio

José Bulcão da Silveira Filho continua respondendo pela secretaria de Obras de Cabo Frio. Eduardo Leal, que estava cotado para assumir a pasta e que chegou a ser anunciado como novo secretário, ainda não assumiu a pasta. O que pode estar acontecendo?

Araruama

O aniversário de “Zico”, um legítimo Spitz alemão, também conhecido como Lulu da Pomerânia, se transformou no principal evento político de Araruama no fim de semana. O cachorro de estimação de Laura, filha caçula da prefeita Lívia de Chiquinho, completou um ano com direito a bolo, velinha e parabéns para você, animado pela prefeita e pelo marido, Chiquinho da Educação. A festinha, gravada em vídeo e divulgada nas redes sociais, logo repercutiu entre simpatizantes do governo que se apressaram para parabenizar Zico. Já os oposicionistas lembraram que a cidade tem quase mil infectados pela COVID-19.