O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26

Iguaba Grande

Foi grande a repercussão da ida do locutor Ciel para o governo Vantoil Martins. Ciel é tido como o principal apresentador de comícios e eventos de Iguaba. Na boca maldita, rola que a ex-prefeita, Grasiella Magalhães, perdeu um grande aliado.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, preocupado com desemprego, decretou reabertura do comércio não essencial, como vestuário, calçados, academia academias,e templos religiosos. Segundo o prefeito, o próximo setor deve ser o de restaurantes do município.

Cabo Frio

Mais um acidente na Ponte Wilson Mendes, de Cabo Frio, com um motociclista nesta segunda-feira(25). No mínimo, parece estranho montar uma barreira em cima da Ponte, colocando a vida dos guardas municipais, dos motoristas e motociclistas em risco. Tá na hora de rever tal decisão.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo cancelou a consulta pública online do projeto de Bilhetagem Eletrônica que aconteceria até dia 31 de maio. Após avaliar que muitas dúvidas e informações falsas estavam sendo compartilhadas, o prefeito Renatinho Vianna adiou o debate para depois desse período de crise. O Bilhete Eletrônico não tem nada a ver com privatização ou venda da reserva online dos bilhetes, promovendo transparência na quantidade de passeios vendidos diariamente.

Araruama

A prefeitura de Araruama se prepara para mais uma inauguração. Trata-se de uma Praça Escola que será 100% Ecológica. Como tem sido tudo será online. O evento está marcado para dia 5 junho, dia do Meio Ambiente.

Búzios

O momento político fez com que o discurso da vereadora, Gladys Nunes, sobre aborto e maconha, voltasse para as redes sociais.Na verdade, o dicurso não é novo, mas é polêmica e vai render. Em época de campanha tudo surge.