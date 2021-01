O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia ferveu nesta terça-feira (26), com a notícia de que o ex-presidente da câmara, Bruno Costa, estava sendo convocado para assumir a secretaria de desenvolvimento econômico. Foi o maior corre-corre na cidade. O Jornal de Sábado apurou que não é verdade, é uma fake news do canhão.

Cabo Frio

Corre nos corredores da Câmara de Cabo Frio, que a “turma do abafa” chegou para segurar os ânimos de alguns vereadores. O que se sabe é que no atual momento, o relacionamento entre a casa legislativa e o executivo está caminhando para uma crise sem precedentes. As más línguas dão conta que o motivo foi a nomeação do ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga. Será que é só isso?

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho participou de uma reunião com o Governador em exercício, Cláudio Castro. O encontro foi no Palácio Guanabara, e contou com a presença de vários prefeitos. Ao fazer uso da palavra, Lívia cobrou do governador melhorias para as estradas que cortam o município e os recursos da saúde para a UPA, que estão em atraso.

Arraial do Cabo

Uma tenda alugada pela Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo, a FIPAC, virou o assunto principal no município. Nas redes sociais, teve gente que chegou a falar que a tenda era do empresário Anderson Latinha. Ao ser procurado pelo Jornal de Sábado, o empresário negou ter alugado a tenda para FIPAC e ficou surpreso com o boato.

Iguaba Grande

A ida do ex-prefeito de Iguaba Grande, Valdeir Texeira, o Daico, ao gabinete do prefeito Vantoil Martins, pode ter sido para selar sua entrada no atual governo. Isso é o que rola nos corredores da prefeitura. Qual a pasta que Daico assumiria?

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, junto com a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália, pretendem iniciar as aulas presenciais a partir de abril. Evidente que não depende só do município, tendo em vista a pandemia do Coronavírus.