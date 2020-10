O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Arraial do Cabo

A presença da Polícia Federal no município de Arraial do Cabo agitou os bastidores da política. Dizem que onde viatura ia, a galera ia atrás. Para deixar o povo ainda mais agitado, os agentes foram até os distritos. Na Praça do Guarani, o que se sabe é que os federais estão de olho na turma das fake news.

Búzios

Todo dia as coisas podem mudar em Búzios, mas por enquanto, o prefeito em exercício, Henrique Gomes, continua na cadeira de prefeito. Dr David Figueredo, advogado do prefeito afastado, André Granado, vêm trabalhando forte para reconduzir seu cliente de volta a prefeitura.

São Pedro da Aldeia

Alguns eleitores de São Pedro da Aldeia estão preocupados com o rumo das campanhas no município. No canhão da fofoca, o comentário é que alguns candidatos estão deixando de apresentar propostas para se envolver em polêmicas. O povo quer discussão de projetos, idéias que possam trazer mais progresso para o município, que figura no ranking dos que mais cresceram no Estado no setor de economia emprego e renda.

Iguaba Grande

A candidata Grasiella Magalhães fez na noite desta segunda-feira (26), uma reunião na Fazenda para falar com seu grupo sobre o indeferimento da candidatura. Dizem que Jeffinho do Gás, Adalberto Moreira e Elifas Ramalho foram os primeiros a chegar.

Cabo Frio

Termina na próxima sexta-feira (29), a série de entrevistas com os candidatos postulantes a cadeira de prefeito do município de Búzios. Na terça-feira, 02 de novembro, os candidatos de Cabo Frio, passam a ser ouvidos. A primeira entrevista será com candidato do PDT, José Bonifácio, às 8:15.

Araruama

Caiu como uma “bomba” a prisão do policial Militar Alan Marques de Oliveira, preso no final de semana em Araruama. Alan é acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista e pré-candidato a vereador, Leonardo Pereira Pinheiro, o Léo Pinheiro, do site A Voz de Araruamense.