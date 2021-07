O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Iguaba Grande

O tema eleição da mesa diretora, da Câmara de Iguaba Grande, não deve ser discutido neste ano. Segundo informações, o atual presidente da Câmara, vereador Balliester Werneck, não quer nem ouvir falar sobre o assunto. Dizem que ele tem uma “carta” na manga da camisa. Que carta é essa?

Araruama

O vereador Eloy Ramalho esteve no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (27), para sacramentar a volta do Sine e da Casa do Trabalhador no município Araruamense. Festejando muito, Ramalho disse que foi mais uma vitória de seu mandato e que a conquista vai se transformar em ferramenta de transformação da sociedade. Que bom!

Arraial do Cabo

A Rede Pública municipal de ensino de Arraial do Cabo retornará as aulas presenciais, no sistema híbrido, a partir do dia 23 de agosto, para alunos do 2º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental e 9º dos anos finais também do Ensino Fundamental. Dia 6 de setembro, retornarão os alunos do 1º ano inicial do Ensino Fundamental e dos 7º e 8º ano finais do Ensino Fundamental. O Decreto 3.380 que trata do retorno das aulas na cidade no sistema híbrido foi publicado na edição do dia 16 de julho do Diário Oficial. Segundo o calendário, no dia 20 de setembro, retornarão os alunos do 6º ano final do Ensino Fundamental. E no dia 4 de outubro, é a vez dos estudantes dos 3º e 4º anos iniciais do Ensino Fundamental. Antes, no dia 9 de agosto, retornarão os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os pais e responsáveis de alunos poderão optar pelo regime de ensino totalmente remoto. As unidades escolares e o transporte escolar obedecerão rigorosamente aos protocolos de segurança sanitária determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cabo Frio

A CPI da COVID na Câmara de Cabo Frio será retomada com o fim do recesso parlamentar. O vereador Roberto Jesus é o presidente da Comissão, Alexandra Codeço é vice-presidente, e Rodolfo Machado o relator. Integram o grupo ainda os vereadores Alexandre da Colônia, Vinicius Corrêa e Carol Midori. O Objetivo da Comissão é apurar a aplicação das verbas destinadas ao combate da pandemia da Covid-19.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia marcou para o dia 17 de agosto, a audiência pública no Campo Redondo, que vai debater as atividades da pedreira. O evento será realizado na Praça principal, entre 16h e 19h. O fechamento da pedreira foi uma das promessas de campanha do atual prefeito aldeense, Fábio do Pastel, diante das várias reclamações de moradores por conta dos tremores, barulho, e doenças respiratórias, provocadas pela atividade.

Búzios

A praia de Geribá, em Búzios, volta a ser palco de uma competição de surf no próximo fim de semana. O Campeonato de Surf Treino acontece no sábado e domingo. A competição reúne diversas gerações do surf da cidade, com disputas nas categorias iniciante, Mirim, Mister 40+, Pro e AM. No feminino as disputas serão nas categorias Mirim e Open. As inscrições para o campeonato estão abertas até quarta-feira na Associação de Surf de Búzios, em Manguinhos.