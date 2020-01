O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Cabo Frio

O advogado Hélio Gualberto criticou duramente o prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, numa rede social. Ele representou Adriano na ação que derrubou Marquinho Mendes e provocou a eleição suplementar. Hélio Gualberto, que chegou a ser cotado para ocupar a Procuradoria após a vitória de Adriano, disse que o governo é dominado por vereadores. Segundo ele, o caos está instalado na cidade porque quem deveria governar não governa e quem deveria fiscalizar não fiscaliza. O advogado alerta que, este ano, a população precisa fazer uma reflexão profunda para não ser enganada mais uma vez por traidores e usurpadores do patrimônio público que envergonham a cidade.

Iguaba Grande

Protestos contra a poluição da Lagoa de Araruama em Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, marcados para o sábado de carnaval, devem aumentar ainda mais os congestionamentos em direção às praias de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. Os manifestantes prometem interditar a RJ-106, na altura do Posto Tigrão, em Iguaba Grande e a RJ-140 na altura da Praia do Centro em São Pedro da Aldeia.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia iniciou a semana com R$ 1 milhão e 400 mil nos cofres. Os valores são referentes a parcela dos royalties de novembro.

Búzios

A vereadora Joice Costa teve alta na última sexta-feira e já está em casa. Joice passou por duas intervenções cirúrgicas no Rio de Janeiro. Sengundo familiares, Joice ainda não está libertada para visitas.

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo que Tê vem tentando de todas formas voltar as boas com o primo Andinho. Tudo porque a eleição de outubro bate à porta e apoio do primo seria muito importante. Por enquanto, Andinho tá fechado com o irmão Deivinho e nada fala sobre o assunto.

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho anda sumido. Dizem quando ele some e a oposição fica preocupada. Enquanto isso, o vereador Nelsinho do Som arruma as malas para deixar o PMN, agora também partido de Rodrigo Meira.