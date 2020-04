O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

O vereador Vitinho de Zé Maia está em casa de quarentena e com suspeita de Covid-19. A informação é de seu pai, Zé Maia. Segundo Maia, Vitinho chegou a perder o paladar. Força vereador!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, que cada dia que passa tem a popularidade abalada, mais uma vez caiu na “desgraça”. No final de semana, foi flagrado indo as compras em um supermercado do bairro Braga. Para piorar nesta segunda-feira (27), Moreno foi visto em outro supermercado e segundo uma ouvinte da Rádio Litoral FM, o prefeito médico estava sem máscaras. “Pode isso Arnaldo”?

Araruama

Lívia de Chiquinho, prefeita de Araruama, disse em vídeo publicado nas redes que está avaliando o comportamento dos comerciantes durante a pandemia. Na próxima quinta-feira, a prefeita vai decidir se as regras do decreto que permitiu a reabertura do comércio deve continuar. A população também está sendo investigada.

Búzios

Joãozinho Carrilho e Joice Costa continuam com o pé na estrada, visitando e dizendo que são pré- candidatos a prefeitura. A pergunta na Praça Santos Dumont é sobre quem vai ter o apoio do prefeito, André Granado. Os são da base do prefeito.

Iguaba Grande

Os fofoqueiros de plantão de Iguaba Grande, andam dizendo que o vereador, Adalberto Moreira, tem falado que o atual governo não lhe oferece nem um “copo da água”. Adalberto Moreira faz parte do grupo da ex-prefeita, Grasiella Magalhães.

Arraial do Cabo

O grupo do prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, tá bravo com o vereador Luciano Tequinho. O vereador teria feito um discurso dentro de um ônibus da linha Figueira/ Arraial. O discurso desagradou toda cúpula do governo Renatinho.