O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo virou o “berço” das notícias falsas. Uma demonstração de que a campanha eleitoral vai ser de muitos problemas. Para se ter uma idéia até nos postes da cidade se coloca notícia é falsa.



Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Henrique Gomes, após testar positivo para COVID-19, se recolheu como deve fazer todos indivíduos com coronavírus. Henrique Gomes é pré candidato a prefeito de Búzios. Já o ex-vereador, Henrique DJ, segue internado no Rio e seu estado de saúde é estável.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira continua dizendo que a oposição foi “covarde” com ele. Que é aliado da ex-prefeita Grasiella Magalhães, também disse que seus advogados estão cuidando de toda situação envolvendo a operação da Polícia Civil no dia 23 de julho.

Cabo Frio

O vereador Rafael Peçanha deu prazo de vinte e quatro horas para a prefeitura de Cabo Frio pagar os salários dos servidores de junho ainda em atraso ou vai pedir o bloqueio de cerca de R$ 30 milhões de Reais das contas da prefeitura. O valor foi repassado pelo Governo Federal nos últimos 20 dias. Rafael Peçanha publicou numa rede social os extratos dos repasses feitos através do Banco do Brasil. Os repasses mostram que a prefeitura recebeu cerca de R$ 6 milhões e 300 mil de Apoio Financeiro aos Municípios; R$ 7 milhões de FUNDEB além de R$ 9 milhões e 600 mil em royalties e R$ 5 milhões e 300 de FPM, entre outros recursos.

São Pedro da Aldeia

As escolas da rede municipal de educação de São Pedro da Aldeia ainda não tem previsão de retorno das atividades presenciais suspensas por conta da pandemia de coronavírus. O secretário de Educação do município, professor Alessandro Teixeira, disse que é prematuro falar de retorno este ano enquanto não houver segurança para tanto. A prefeitura está distribuindo para os 13.055 alunos da rede material impresso com atividades para complementar a carga horária devido a flexibilização dos dias letivos e a obrigatoriedade do cumprimento do mínimo de 800 horas/aula.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho está sendo chamada de “Dona Inauguração” por causa das inúmeras inaugurações que vem fazendo no município. Segundo o ex-vereador, Zezinho Domingues, Araruama nunca viveu momentos como os de hoje. Então…