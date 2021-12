O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande Vantoil Martins anunciou, ontem, durante live ao lado de diversos secretários e verea- dores do município a desapropriação do prédio as margens da Rodovia Amaral Peixoto, que foi sede da prefeitura de 1999 a 2009 e da escola Maria Lucia no centro. O imóvel conhecido como, Campo Lake, de acordo com o prefeito, custou aos cofres públicos dois milhıes e cem mil Reais, pagos com recursos dos royalties, e vai abrigar a nova sede da secretaria de Educação do município. O prédio da antiga escola Cinesista, atualmente Escola Maria Lucia de Oliviera Costa, foi comprado por R$4 milhões e meio. A escola tem seis mil metros quadrados de area e 3 mil metros de area construída e estava alugada a prefeitura ao custo de R$ 10 mil Reais por mês.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Jose Bonifacio nomeou Daniella Salles Mendes de Souza, para a secretaria de Administração cargo que estava vago desde que o Coronel Ruy FranÁa assuimiu a secretaria de Direitos Humanos e Segurança. Daniella é filha do ex-deputado e diretor financeiro da Assembleia Legislativa, Janio Mendes, e vai acumular a nova função com o cargo de secretaria de Fazenda. A portaria foi publicada na edição de ontem do Diario Oficial eletrônico.

Búzios

A crítica do padre Júlio Lancellotti, um dos mais importantes ativistas dos direitos humanos do país, levou a secretaria de ação social de Búzios, Joice Costa a cancelar a campanha “Não de esmola, doe Dignidade”. Júlio Lacnellotti, em seu perfil numa rede social, classificou a campanha, de “agorafobia” – que significa aversão pobres. Ele criticou não apenas Búzios mas diversas cidades que tem adotado políticas preconceituosas contra população em situação de rua. Joice Costa se desculpou com o padre em nome da secretaria e do prefeito Alexandre Martins, se comprometeu a não colocar o material na rua e a ampliar a rede de proteção e os serviços socioasssitenciais no município.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia tem previsão de arrecadação em 2022 de R$ 403 milhões e 800 mil Reais, um aumento de 16% em relação ao ano de 2021, de acordo com o orçamento aprovado pela Câmara. A educação terá investimentos de R$ 102 milhões , seguido da saúde com R$ 70 milhões. Os serviços públicos vão consumir R$49 milhões, sete vezes mais que o investimento previsto para Assistência Social e Direitos Humanos que vai receber R$ 7 milhões de Reais. O secretario de Planejmanto e Gestão, Paulo César de Souza, lenbra que o orçamento destina ainda R$ 82 milhões para pagamento de precatórios judiciais, amortizações da dívida com a previdência e os gastos com a folha.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama que a dupla, Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, vai fazer oposição ao governo de Lívia de Chiquinho, no próximo ano. Nesta quinta-feira(29), vai ter um almoço para a base do governo e segundo informações, Oliveira,Penha e Eloi Ramalho, não foram convidados. Agora é só aguardar.

Arraial do Cabo

A Casa do Papai Noel, na Praça do Cova, é uma das atrações de Natal que mais fez sucesso em Arraial do Cabo. De acordo com a Secretaria de Turismo, mais de 5 mil famílias visitaram o espaço entre os dias 17 e 24 de dezembro. Quem passou pelo local também aproveitou para registrar o momento, recebendo, gratuitamente, uma fotografia impressa, na hora, pela Prefeitura.