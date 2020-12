O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, disse ontem, ao anunciar o nome do construtor e engenheiro Ronem Antunes, para a secretaria de Obras, que pretende aumentar o gabarito do município. O Código de obras de Iguaba Grande, de 1998, estabelece que as edificações em áreas residenciais, incluindo o térreo, não pode exceder a 15 metros, o que equivale a três andares. O prefeito, anunciou também, a revitalização da Avenida Paulino Pinto Pinheiro. A obra é uma das propostas do Plano Diretor do Município de 2008 para o desenvolvimento urbano da cidade.

Cabo Frio

Servidores da saúde de Cabo Frio voltaram a protestar nesta terça-feira (29), em frente a prefeitura. A manifestação contou com a participação de agentes de saúde. Ontem os manifestantes invadiram a para cobrar do prefeito Adriano Moreno, o pagamento do décimo terceiro salário. Os servidores da saúde chegaram a fechar a Ponte Feliciano Sodré, na semana passada, e depois cercaram o carro do prefeito na secretaria de Fazenda.

Arraial do Cabo

Os profissionais da Educação de Arraial do Cabo discutem os próximos passos do movimento em defesa dos empregos, direito e salários. Nesta segunda-feira (28), a categoria protestou em frente a prefeitura para cobrar do governo cabista o pagamento do décimo terceiro e readimissão imediata dos educadores. Caldeirão continua fervendo em Arraial do Cabo.

Araruama

A eleição da presidência da Câmara de Araruama vai ser de arrepiar. É o que garante um vereador, que não quis se identificar. Nos corredores, dizem que a dupla Penha Bernardes e Oliveira da Guarda, já teria fechado com Júlio César Coutinho, mas o primeiro ministro Chiquinho da Educação prefere não arriscar. Do outro lado, o vereador Russo, por onde passa diz ter 7 votos, com mais o dele, são 8. Desconfiado, o vereador Amigo Valmir pediu para Júlio César marcar um almoço para selar o fechamento. Nelsinho do Som vai ser o patrocinador.

São Pedro da Aldeia

A reprovação das contas do prefeito Cláudio Chumbinho, dos anos de 2017 e 2018, chamou a atenção do mundo político de São Pedro da Aldeia. Para os entendidos da política aldeense, os vereadores se “vingaram” do prefeito. No canhão da fofoca, ninguém entendeu o porquê da reprovação se as contas estavam com parecer favorável do TCE.

Búzios

Quase que não chegou, mas chegou. O prefeito em exercício de Búzios, Henrique Gomes, enviou a proposta orçamentária de 2021 em cima da hora. Na Câmara, tinha gente achando que não ia dar tempo, mas HG cumpriu com sua obrigação. Foi no abafa mesmo.