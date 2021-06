O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio revelou ao jornalismo da Rádio Litotal FM que vai vetar o Projeto de Lei do vereador Josias da Swell, que obriga a prefeitura distribuir medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19. O projeto, aprovado pela Câmara, apesar de não apontar os medicamentos do chamado tratamento precoce, se baseia em norma do Ministério da Sáude que orienta para o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e Azitromicina, que não tem eficácia no tratamento da doença. O SEPE Lagos, em nota, acusou os vereadores de brincar com a vida da população para fazer política. O prefeito José Bonifácio foi taxativo ao afirmar que vai vetar o projeto pois acredita na Ciência.

Búzios

O prefeito de Alexandre Martins, anunciou ontem que o projeto que preserva o “estilo Búzios” foi o vencedor da enquete pública da nova UPA 24h da Rasa. A estrutura prevê quatro leitos de sala vermelha, para pacientes em estado grave; quatro de pediatria; dois de isolamento com banheiro exclusivo, além de dez leitos de sala amarela, para observações temporárias. Segundo o prefeito, as obras da estrutura física estão para iniciar ainda em novembro deste ano, com prazo de conclusão previsto para maio de 2022.

Araruama

O Sindicato dos Servidores de Araruama quer que a prefeita Lívia de Chiquinho, cumpra o decreto que ela mesma assinou e pague o adicional de periculosidade para a Guarda Municipal. O presidente do sindicato, Luis Marcel Loureiro, encaminhou ofício a prefeita lembrando o descumprimento do decreto de maio do ano passado, que regulamenta o pagamento de adicional de 30% para servidores que trabalham em condições de periculosidade.

Iguaba Grande

O governador do Estado Cláudio Castro visita a região no próximo sábado. Ele participa da inauguração da FAETEC de Iguaba e da reabertura do IML de Cabo Frio. A FAETEC iguabense, no bairro Cidade Nova, tem cinco salas e capacidade para 75 estudantes por turno. Educação é tudo!

Arraial do Cabo

O clima político na Câmara de Arraial do Cabo, segundo informações, não anda tão bom. Pelos corredores, vários vereadores reclamam do presidente Shogum, que teria ameaçado tirar de seus pares alguns valores dos quais são de direito. O Sombra ouviu até gritos de vereadores. Como falam os cabistas, o mar está agitado.

São Pedro da Aldeia

O vereador Denilson, atual presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, trabalha para continuar na presidência no segundo biênio. Denilson já conta apoio de vários vereadores. Mas é claro que eleição de câmara só se define nos últimos minutos.