O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 31

Cabo Frio

As construtoras Ônix e Quinto venceram as licitações para execução das obras de construção da Escola Luiz Lindenberg, no Guarani, e de reforma da Escola Marilia Plaisant, no Jardim Esperança. A previsão, de acordo com a prefeitura, é de que as obras tenham início em fevereiro, após todos os trâmites burocráticos. A obra do Luiz Lindenberg foi orçada em R$ 6 milhões. A reforma da Marília Plaisant vai custar R$ 468 mil. O projeto da Luiz Lindenberg prevê construção de 12 salas de aula, sala de leitura, laboratório de ciências, teatro e quadra espotiva coberta.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo é uma das cidades mais procuradas na Região dos Lagos. Durante toda manhã desta segunda-feira o trânsito ficou parado entre o trevo da polícia rodoviária e o trevo de Arraial Cabo e no acesso a Praia Grande e ao centro da cidade. O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, não sabe o que fazer com tanta gente. Réveillon cabista vai bombar literalmente.

São Pedro da Aldeia

A programação de fim de ano de São Pedro da Aldeia começou na última sexta-feira e segue até dia 5 de janeiro. São Pedro da Aldeia também recebe um grande número de turistas para o réveillon. O secretário de Eventos, Thiago Costa, diz que a prefeitura preparou uma queima de fogos para comemorar a passagem de ano.

Araruama

A cantora Ludmilla, do polêmico hit “Verdinha”, é grande atração do réveillon de Araruama. A cantora se apresenta na Praça de Eventos da Pontinha, no próximo dia 31.

Búzios

Os municípios da região devem receber do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB) em 2020, e Búzios pode receber 309 milhões e meio. O ano para Búzios vai começar muito bem.

Iguaba Grande

O ano de 2020, em Iguaba Grande, vai ser quente, politicamente falando. Com o advento da eleição municipal, as discussões eleitorais vão voltar as ruas. Segundo os entendidos, o atual prefeito parte na frente. Agora é só aguardar o ano chegar.