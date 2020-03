O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 31

São Pedro da Aldeia

A luz vermelha acendeu em São Pedro da Aldeia com o primeiro caso de Coronavírus anunciado nesta segunda-feira (30). A Vigilância em Saúde do município vai acompanhar o quadro do paciente que se encontra em isolamento domiciliar. O paciente é um homem de 57 anos, profissional da saúde.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande decretou a situação de emergência no município em decorrência do no coronavírus. A decisão já vinha sendo discutida no final de semana e foi reforçada na noite desta segunda-feira (30), após um vídeo da reunião do prefeito Vantoil Martins com o governador Wilson Witzel.

Búzios

Uma festa badala em uma mansão de Búzios virou tema em várias rodas de bate-papo no final de semana. Em plena crise provocada pelo coronavírus, diversas autoridades teriam participado do evento. O blogueiro Gabriel Monteiro chegou a postar uma foto no Instagram dando conta de sua chegada ao balneário. Segundo o ex-vereador Lorram Silveira, que gravou um vídeo para as redes sociais, o prefeito André Granado teria pedido a abertura de um processo administrativo para apurar se algum servidor esteve no evento será.

Arraial do Cabo

“Água com açúcar e canja de galinha não faz mal a ninguém”. Precavido, o prefeito Renatinho Vianna preferiu não arriscar e manteve a cidade fechada e o comércio. Segundo o prefeito, novos casos de Coronavírus em cidades vizinhas teriam pesado na decisão.

Cabo Frio

Para muitos não foi surpresa a negativa na inauguração de um hospital que a prefeitura está alugando para assistir os infectados pelo coronavírus. O Adriano Moreno tinha até gravado um vídeo falando sobre a inauguração do hospital. Adriano mais parecia um “garoto propaganda”. O prefeito virou chacota na cidade e o Hospital não foi inaugurado. Mais uma do desastroso governo Adriano Moreno.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho anunciou em rede social que o município de Araruama terá 24 leitos sendo 2 salas semi-intensivas e 3 salas de CTI. A prefeitura capacitou um hospital particular para assistir os infectados pelo coronavírus.