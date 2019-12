O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta tetça-feira, dia 24

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins anda mesmo de bem com os servidores. O moço, por ocasião das festas de fim de ano, decretou cinco dias de ponto facultativo. Virou o “Papai Noel”!

Arraial do Cabo

Muitas emoções no Cabo, como falam os cabistas. Renatinho Vianna está em festa, porque mesmo com as dificuldades colocou os salários em dia e pagou o décimo terceiro salário dos servidores. É festa!

Cabo Frio

É triste o que vem acontecendo com o município de Cabo Frio nos últimos anos. Os servidores sem seus vencimentos e sem décimo terceiro. Sem contar os aposentados que também sofrem. Dinheiro tem, mas falta gestão do atual prefeito. O sindicato dos servidores da prefeitura de Cabo Frio calcula que 80% dos funcionários efetivos vão passar o Natal sem o décimo-terceiro salário pelo quinto ano consecutivo. A prefeitura de Cabo Frio pagou, na última sexta-feira, o bônus apenas para servidores da Guarda Municipal, para os efetivos da COMSERCAF e coveiros. A grande surpresa prometida pelo prefeito Adriano Moreno, para esta segunda-feira, aos servidores da saúde, como adiantou o presidente do sindicato Gelcimar Almeida, não se concretizou.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho de São Pedro da Aldeia na metade do ano havia prometido que pagaria o décimo terceiro e mês de dezembro e conseguiu. O Canhão está em festa e os servidores também.

Araruama

A cantora Ludimila, do polêmico hit “Verdinha”, será a grande atração do réveillon de Araruama. A cantora se apresenta na Praça de Eventos da Pontinha, no próximo dia 31. Segundo o primeiro ministro Chiquinho da Educação, Araruama é só alegria!

Búzios

Armando Ehrenfreund está de volta à Prefeitura de Búzios. Dizem que chegou como titular absoluto. Joãozinho Carrilho disse que foi um reforço de peso para o time do Dr. André Granado.