O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 14

Arraial do Cabo

Pontal do Atalaia e a Praia Grande são alguns dos cenários escolhidos para o clip da banda americana Strive, de Chicago, que está na cidade cabista desde quarta-feira. As gravações do novo single “Frist Mistakes” já começaram e devem se estender até este sábado. A música é uma versão de “Primerios Erros”, de Kiko Zambianchi, que também está na cidade para uma participação no clipe. O produtor musical, Andre Kostta, da Blast Stage Records, contou que o clipe seria gravado fora do Brasil, mas Arraial do Cabo acabou sendo escolhido por ser um dos lugares mais bonitos do mundo.

Araruama

Araruama vacina, neste sábado, moradores de 21 e 22 anos contra a COVID-19. A antecipação da faixa etária no município ocorre depois que a cidade recebeu 2.274 doses da Pfizer e 1.040 da Coronavac, nesta semana. A vacinação será realizada em dois locais: Praça Menino João Hélio e no Ginásio Darcy Ribeiro. É preciso levar RG, CPF e Comprovante de Residência. O horário de imunização acontece entre nove da manhã e quatro da tarde. Para mais informações, acesse o site da prefeitura.

Iguaba Grande

Iguaba Grande inicia, na próxima segunda-feira, a distribuição dos kits alimentação para os alunos do município. O prefeito Vantoil Martins, em video divulgado nas redes sociais, justificou a demora ao dizer que a prefeitura não tinha recursos para comprar os kits, mas garantiu que as familias em vulnerabilidade social foram assistidas. Os 9.350 kits custaram poiuco mais de R$ 800 mil.

Búzios

O prefeito de Búzios Alexandre Martins anunciou a geração de mais 300 empregos diretos e indiretos com a construção de um empreendimento de 100 residências no bairro Caravelas. Alexandre Martins e o Coordenador do Trabalho e Renda do governo, André Gouvêa, estiveram reunidos com representantes da Qualitty Tecnologia, responsáveis pelo empreendimento e ficou acordado que a mão de obra será recrutada através do Balcão de Emprego de Búzios. O prefeito disse que a geração de vagas na construção civil é essencial para os buzianos e para aquecer a economia da cidade. André Gouvêa, destacou que após a conclusão das obras serão abertas vagas de porteiro, jardineiros etc.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro, Fabio do Pastel, proibiu os servidores de abrir processo administrativo reivindicando o pagamento em dinheiro do auxílio transporte. A medida acirrou ainda mais os ânimos na cidade. O memorando, assinado pelo secretário de administração Marcelo Ribeiro, além de suspender os processos administativos reafirma que, até ordem superior contrária, o beneficio será pago através da modalidade cartão eletrônico. Os ânimos tem se acirrado desde o anúncio do acordo entre o governo e o Grupo Salineira.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio confirmou em nota que a Secretaria de Meio Ambiente emitiu licença ambiental prévia para a instalação do Posto Petromaxx, numa área da Avenida Wilson Mendes, nas proximidades do Terminal de Ônibus de Turismo, no bairro Jacaré. De acordo com a avaliação técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a atividade foi considerada de baixo impacto ambiental e local. O processo foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.