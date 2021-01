O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos terça-feira, dia 19

Araruama

Nesta terça-feira (19), em Araruama, começou a vacinação de combate ao Coronavirus, às 14h. O primeiro vacinado foi o motorista de ambulância, Anildi da Conceição, de 34 anos. O município de recebeu 1.605 doses da vacina.

Iguaba Grande

Iguaba foi muito grande no dia de hoje. O prefeito “Mineirinho”, Vantoil Martins, esteve presente no inicio da vacinação. Por volta das 15h, na tenda de triagem da Covid-19, a enfermeira Isis de Souza e os médicos Fernando Franco de Barros e Adriana Mascarenhas Bradão Neves, foram vacinados. Vantoil Martins marcou posição.

Arraial do Cabo

Com apenas 310 doses da vacina contra a Covid-19, Arraial do Cabo dará início a vacinação nesta quarta-feira (20), às 9h, no Hospital Geral do Município. O prefeito Marcelo Magno estará junto com o secretário interino de saúde, Felipe Simas, acompanhando a vacinação.

Cabo Frio

A enfermeira Terezinha Correia da Silva, que trabalha no centro cirúrgico do Hospital São José Operário, vai ser a primeira a ser vacinada em Cabo Frio. Terezinha trabalha no centro cirúrgico do Hospital há 28 anos. O evento do início da vacinação em Cabo Frio, vai acontecer às 10h em um colégio da cidade.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia recebeu 885 doses da vacina contra a Covid-19 e vacinação está marcada para dar amanhã as 8h30. O prefeito, Fábio do Pastel, e a secretária Maria Márcia, vão acompanhar o início da imunização.

Búzios

O município de Búzios recebeu cerca 380 doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (19). O primeiro a ser vacinado foi o enfermeiro Márcio Ferreira. Logo depois, a idosa mais do Quilombo da Rasa, a senhora Dona Eva com (111 anos) foi também vacinada. O prefeito Alexandre Martins se emocionou com o feito.