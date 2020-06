O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Bruno Costa e Ronaldo Linhares dos Santos, o Naldinho, testaram positivo para o Covid-19. Bruno foi transferido nesta terça-feira (23) para o Hospital Roberto Chabo, em Araruama, e o Naldinho Linhares está em Cabo Frio, na UPA. A Câmara de São Pedro da Aldeia esta em “alerta”.



Arraial do Cabo

A turma do beco da fofoca em Arraial do Cabo garante que o deputado estadual Filipe Poubel se encotrou com pré candidato a prefeito Tom Porto, antes de começar fiscalizar denúncia de superfaturamento na aquisição de cesta básica. Os fofoqueiros falam que foi jogada ensaiada. Será? O prefeito Renatinho Vianna, entrou em contato com deputado.

Búzios

Búzios terá que suspender o plano de flexibilização das medidas de prevenção ao novo coronavírus, caso o percentual de infectados aumente em 150% ou a ocupação dos leitos atinja 70%. O acordo entre a defensoria pública e a prefeitura se baseia em números do governo que apontam para uma baixa taxa de contaminação e ocupação de leitos de apenas 29%. O município, pelo acordo, deve manter 17 leitos exclusivos para pacientes confirmados e suspeitos de Covid-19, 12 deles com respiradores para casos graves.

Cabo Frio

O Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem com os números do novo coronavírus revela que Búzios tem o dobro do número de casos da doença. O município, segundo dados do boletim estadual, tem 372 casos confirmados de COVID-19, o que coloca o balneário como segundo município da região com maior número de infectados, perdendo apenas para Cabo Frio. O boletim da prefeitura com os números da doença, que tem como base dados da Vigilância Epidemiológica municipal, contabiliza 181 infectados pelo COVID-19 na cidade.

Iguaba Grande

Comenta -se em Iguaba Grande,

que a fila de pretendentes para vice de Grasiella é extensa. Nomes como da empresária Ágata, a advogada Margô e Ideraldo estão em alta. Caso Grasiella não consiga sair candidata, Leandro Coutinho pode ser o escolhido.

Araruama

O pré candidato a prefeito de Araruama, André Mônica pescou mais quadro da política araruamense. Trata-se do Subtenente Rezende Lima.